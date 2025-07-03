Сколько стоит открыть подземную школу: мэр Харькова поделился цифрами

Город несколько лет живет под обстрелами, а детям нужно получать образование

Обустройство подземной школы, такой как сделали в Харькове, в среднем обходится в 100 миллионов в зависимости от уровня грунтовых вод и других нюансов.

Детсад под землей будет стоить примерно 230–250 миллионов. Об этом мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в интервью "Украинской правде".

"Если обустройство метро-школы в среднем обходится в 100 миллионов в зависимости от уровня грунтовых вод и других нюансов, то детсад обойдется примерно в 230–250 миллионов, согласно проектно-сметной документации", – сказал он.

Подземная школа в Харькове

Школьники в Харькове вынуждены учиться под постоянными обстрелами россиян. Чтобы обезопасить детей, в городе была создана первая в мире подземная школа. Школа расположена на глубине 6 метров, а учебные классы рассчитаны на 900 детей.

Метро-школа в Харькове

Подземная школа находится в Индустриальном районе Харькова и состоит из 20 классов. Ее построили на станции метро "Университет". В кабинетах произвели звукоизоляцию, должную циркуляцию воздуха, освещение. С одной стороны стена в эти классы стеклянная и можно видеть, как проходит образовательный процесс.

В классах есть звукоизоляция и система циркуляции воздуха

Также Терехов рассказал, что сейчас в Харькове проживает 1,3 миллиона человек. При этом перед полномасштабным вторжением в 2022 году официальный показатель составил 1,4 миллиона, хотя фактически в городе проживало на тот момент 2 миллиона.