Резиденция гетмана и легендарные колодцы: где в Украине жил Богдан Хмельницкий (карта и фото)

Это село считают одной из ключевых точек начала Национально-освободительной войны

Субботов — это известное село Черкасской области, где располагалось родовое имение Богдана Хмельницкого и одна из его резиденций. Здесь сохранились и другие достопримечательности, связанные с жизнью и деятельностью гетмана.

"Телеграф" рассказывает в деталях об этом месте.

История основания

Первоначально Субботов был хутором в имениях магната Яна Даниловича. В 1616 году его приобрел или получил в подарок Михаил Хмельницкий – чигиринский подстароста и отец будущего гетмана Богдана Хмельницкого. Он основал рядом слободу Новоселицу и создал здесь большое хозяйство с прудами, мельницами, пасеками и кабаками.

После возвращения из турецкого плена в 1624 году Богдан Хмельницкий взялся за развитие Суботова. Его владение официально подтвердил польский король Владислав IV Ваза в 1646 году, хотя село посягало на польскую шляхту.

Современный Субботов

Что известно о Субботове

Это село считается одной из ключевых точек начала Национально-освободительной войны. Главной достопримечательностью села является Ильинская церковь, где покоился прах гетмана.

Ильинская церковь в Субботове

Благодаря успешным реставрациям церковь восстановлена в первоначальном виде, однако исследования 1970-х годов показали, что погребения в ней уже нет.

Когда-то в Субботове размещалась резиденция Хмельницкого. Руины дворца, которые когда-то рисовал Тарас Шевченко, до настоящего времени не сохранились.

Резиденция Богдана Хмельницкого в Субботове

В настоящее время территория находится на стадии археологических раскопок, а одна из башен дворца уже восстановлена.

Еще одна достопримечательность Суботова — 3 деревянных колодца, окруженных множеством легенд.

3 колодца в Субботове

Ни один из них не подтвержден документально, но по одному из них, колодцы выкопали 3 казака, которых когда-то исцелили местные знахари. Местные жители верят, что если выпить воду из всех трех колодцев, то через 3 дня обязательно встретишь свою суженую или суженого.

Как доехать до села

Добраться до Суботова автобусом непросто — рейсы курсируют всего дважды в день. Вместо этого можно прогуляться пешком вдоль реки Тясмин из соседнего Чигирина. Расстояние – около 7 километров, но виды – очаровательны: высокие зеленые берега, просторные луга. По этому маршруту в древности проходил Субботовский путь — один из крупных торговых и военных маршрутов, видел набеги татар.

Чигирин-субботовский путь

В общем, удобнее всего начать путешествие из Черкасс, куда курсируют прямые поезда и автобусы из больших городов Украины. Из Черкасс следует сесть на рейсовый автобус в Чигирин, а оттуда — либо на другой автобус, либо на такси в Субботово, ведь расстояние между Чигирином и Субботовым составляет около 10 км.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в этом селе археологи совершили впечатляющее открытие — под Ильинской церковью обнаружен подземный склеп, который, вероятно, является местом захоронения гетмана Богдана Хмельницкого и его сына Тимоша.