Россияне второй раз за день атаковали Черновцы. Что в городе не дает покоя Москве

"Телеграф" рассказывает, что делает этот город стратегически важным

Днем 10 июля российская армия нанесла удар шахедами по западной Украине. Несколько часов вражеские БПЛА кружили по западным областям, а затем нанесли удар по Черновцам, уже второй раз за сутки.

В 14.49 начальник ОВА Черновицкой области Руслан Запаранюк сообщил, что на Буковине работает ПВО. Данные о возможных попаданиях сейчас уточняются. Согласно сообщениям местных телеграмм-каналов, в городе раздались взрывы.

"Черновцы — угроза применения ударных БпЛА!" — написали в 15:32 Воздушные Силы ВСУ.

Почему Россия атакует Черновцы

Областной центр Буковины считается одним из самых безопасных в Украине, однако уже подвергался атакам оккупантов. Последний серьезный авианалет произошел 23 мая 2025 года, когда российские дроны атаковали железнодорожную станцию в Черновцах, в результате чего возник масштабный пожар.

Черновцы также были одним из городов, которые Россия атаковала сразу 24 февраля 2022 года. Тогда целились в критическую инфраструктуру и транспортные узлы.

После 2014 года Черновцы стали стратегически важными из-за своего географического положения. Город расположен всего в 40 километрах от границы с Румынией — членом НАТО. Не считая того, это принципиальный логистический центр.

Через Черновцы проходят ключевые транспортные артерии, по которым в Украину поступает западная военная помощь. Поэтому железнодорожная станция города регулярно становится мишенью для российских атак.

Оккупанты имеют постоянный интерес к Буковине. В мае этого года СБУ задержала в Черновцах агента ФСБ, передавшего россиянам координаты военных объектов и транспортных узлов региона.

Что еще важно в Черновцах

Где находятся Черновцы

Россия может атаковать Черновцы как транспортный узел с критической инфраструктурой. Здесь работают машиностроительные предприятия, химическая промышленность, развитая строительная индустрия, существует много релокированных предприятий. В частности, в области есть 80 релокированных предприятий. Если раньше на Буковине ориентировались на деревообрабатывающую отрасль и сельское хозяйство, то сейчас здесь работают научно направленные отрасли, например, машиностроение, производство светодиодного и высоковольтного оборудования, химическая промышленность.

Черновцы важны для продовольственной безопасности страны. Область имеет одни из самых плодородных регионов Украины. Черновицкая область поставляет зерно и технические культуры.

Кроме того, Черновцы имеют особое символическое значение как культурный центр с богатой историей. Важно понимать, что российские атаки на такие города направлены не только на уничтожение инфраструктуры, но и деморализацию украинского народа.

Напомним, Россия атаковала "Кинжалами" Луцк. Что в городе не дает покоя Кремлю (фото, видео).