Атак станет меньше? В Киеве запускают проект, который поможет защитить столицу

Для достижения синергии с системами ПВО работа ведется в тесной координации с Генеральным штабом и Воздушными силами

Проект "Чистое небо" будет запущен в Киеве. Он предусматривает защиту воздушного пространства от беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed с помощью отечественных дронов-перехватчиков.

Об этом сообщает глава Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимур Ткаченко. По его словам, на реализацию инициативы будет выделено 260 миллионов гривен. Средства пойдут на создание эффективной системы реагирования:

будут разворачиваться центры подготовки операторов, которые будут обучать управлению дронами-перехватчиками;

будут формироваться дополнительные мобильные подразделения, которые будут дежурить в Киеве и на подступах к городу.

Ткаченко говорит, что для достижения синергии с системами противовоздушной обороны (ПВО) работа ведется в тесной координации с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Воздушными силами.

Сколько дронов перехватили

Только через несколько месяцев пилотного запуска "Чистого неба" было перехвачено около 550 БПЛА.

"Помимо этого, работаем над привлечением внебюджетных средств. Это инвестиция в безопасность каждого киевлянина. Пока враг атакует, мы усиливаем защиту. Небо над Киевом будет чистым", — добавил он.

Что предшествовало

Россия с начала полномасштабного вторжения регулярно обстреливает территорию Украины, используя разные виды вооружения: ракеты, беспилотники, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (КАБы).

Атаки дронами "шахед" в Украине чуть ли не каждую ночь. Больше всего этих нападений страдает Киев, который также подвергается атакам фактически каждую ночь. В частности, основной удар 10 июля массированного комбинированного обстрела был нацелен именно на столицу.