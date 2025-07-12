Укр

"Путин не человек". Главные заявления Зеленского из нового интервью

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Владимир Зеленский и Владимир Путин Новость обновлена 12 июля 2025, 14:56
Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото Коллаж, "Телеграф"

Рассказал и о своем президентском сроке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует быть президентом всю свою жизнь, как глава России Владимир Путин. Его он назвал убийцей.

Эти заявления прозвучали в новом интервью BBC. "Телеграф" собрал главные тезы Зеленского.

"Путин как убийца просто делает свою работу", — сказал Зеленский.

По его словам, глава России — человек постсоветского пространства, но это не означает, что он имеет право на террор и вооруженную агрессию. В последний раз лично лидеры виделись в декабре 2019 года во Франции, тогда у них была довольно длинная встреча.

Главные заявления Зеленского

  • Путин не человек в смысле человечности. Речь не об этом. Знаете, он просто делает свою работу. Без эмоций как убийца. Да. Это просто работа.
  • Я не Путин. Я не буду президентом 30 или 35 лет.
  • В этой работе (на посту президента – ред.) нужно быть честным. Иногда не хочется, а иногда это действительно очень тяжело. Иногда ты понимаешь, что если будешь честным, это создаст очень много проблем. Для этого нужно мужество.
  • Быть президентом России, напасть на Украину, убивать украинцев. Я думаю, для Путина — это просто работа.
  • Мне важно помочь Украине и сделать все как можно лучше. Для меня это действительно важно.

Добавим, что на вопрос корреспондента, как президент держится, он ответил: "Я должен. Я понимаю, что я должен. Я не могу предать выбор людей и их веру в меня. И я люблю Украину, А что значит любить ее? Я люблю все. Украина — это все, что у меня есть, поэтому я должен держаться".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский озвучил отличные новости из-за границы о поставках оружия.

Теги:
#Украина #Интервью #Владимир Зеленский #Война с РФ