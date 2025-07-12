"Путин не человек". Главные заявления Зеленского из нового интервью

Рассказал и о своем президентском сроке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует быть президентом всю свою жизнь, как глава России Владимир Путин. Его он назвал убийцей.

Эти заявления прозвучали в новом интервью BBC. "Телеграф" собрал главные тезы Зеленского.

"Путин как убийца просто делает свою работу", — сказал Зеленский.

По его словам, глава России — человек постсоветского пространства, но это не означает, что он имеет право на террор и вооруженную агрессию. В последний раз лично лидеры виделись в декабре 2019 года во Франции, тогда у них была довольно длинная встреча.

Главные заявления Зеленского

Путин не человек в смысле человечности. Речь не об этом. Знаете, он просто делает свою работу. Без эмоций как убийца. Да. Это просто работа.

Речь не об этом. Знаете, он просто делает свою работу. Без эмоций как убийца. Да. Это просто работа. Я не Путин. Я не буду президентом 30 или 35 лет.

В этой работе (на посту президента – ред.) нужно быть честным. Иногда не хочется, а иногда это действительно очень тяжело. Иногда ты понимаешь, что если будешь честным, это создаст очень много проблем. Для этого нужно мужество.

Быть президентом России, напасть на Украину, убивать украинцев. Я думаю, для Путина — это просто работа.

Мне важно помочь Украине и сделать все как можно лучше. Для меня это действительно важно.

Добавим, что на вопрос корреспондента, как президент держится, он ответил: "Я должен. Я понимаю, что я должен. Я не могу предать выбор людей и их веру в меня. И я люблю Украину, А что значит любить ее? Я люблю все. Украина — это все, что у меня есть, поэтому я должен держаться".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский озвучил отличные новости из-за границы о поставках оружия.