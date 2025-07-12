"Путін не людина". Головні заяви Зеленського з нового інтерв'ю

Розповів і про свій президентський строк

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує бути президентом все своє життя, як очільник Росії Володимир Путін. Його він назвав вбивцею.

Ці заяви прозвучали в новому інтерв'ю ВВС. "Телеграф" зібрав головні тези Зеленського.

"Путін як убивця просто робить свою роботу", — сказав Зеленський.

За його словами, очільник Росії — людина пострадянського простору, але це не означає, що він має право на терор та збройну агресію. Востаннє особисто лідери бачились у грудні 2019 року у Франції, тоді вони мали досить довгу зустріч.

Головні заяви Зеленського

Путін не людина в сенсі людяності. Мова не про це. Знаєте, він просто робить свою роботу. Без емоцій як убивця. Так. Це просто робота.

Мова не про це. Знаєте, він просто робить свою роботу. Без емоцій як убивця. Так. Це просто робота. Я не Путін. Я не буду президентом 30 чи 35 років.

В цій роботі (на посту президента — ред.) треба бути чесним. Іноді не хочеться, а іноді це дійсно дуже важко. Іноді ти розумієш, що, якщо будеш чесним, це створить дуже багато проблем. Для цього треба мужність.

Бути президентом Росії, напасти на Україну, вбивати українців. Я думаю, для Путіна — це просто робота.

Мені важливо допомогти Україні та зробити все якнайкраще. Для мене це дійсно важливо.

Додамо, що на питання кореспондента, як президент тримається, він відповів: "Я повинен. Я розумію, що я повинен. Я не можу зрадити вибір людей та їх віру в мене. І я люблю Україну, А що означає любити її? Я люблю усе. Україна — це все, що у мене є, тому я повинен триматись".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський озвучив чудові новини з-за кордону про постачання зброї.