"Путін не людина". Головні заяви Зеленського з нового інтерв'ю
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Розповів і про свій президентський строк
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує бути президентом все своє життя, як очільник Росії Володимир Путін. Його він назвав вбивцею.
Ці заяви прозвучали в новому інтерв'ю ВВС. "Телеграф" зібрав головні тези Зеленського.
"Путін як убивця просто робить свою роботу", — сказав Зеленський.
За його словами, очільник Росії — людина пострадянського простору, але це не означає, що він має право на терор та збройну агресію. Востаннє особисто лідери бачились у грудні 2019 року у Франції, тоді вони мали досить довгу зустріч.
Головні заяви Зеленського
- Путін не людина в сенсі людяності. Мова не про це. Знаєте, він просто робить свою роботу. Без емоцій як убивця. Так. Це просто робота.
- Я не Путін. Я не буду президентом 30 чи 35 років.
- В цій роботі (на посту президента — ред.) треба бути чесним. Іноді не хочеться, а іноді це дійсно дуже важко. Іноді ти розумієш, що, якщо будеш чесним, це створить дуже багато проблем. Для цього треба мужність.
- Бути президентом Росії, напасти на Україну, вбивати українців. Я думаю, для Путіна — це просто робота.
- Мені важливо допомогти Україні та зробити все якнайкраще. Для мене це дійсно важливо.
Додамо, що на питання кореспондента, як президент тримається, він відповів: "Я повинен. Я розумію, що я повинен. Я не можу зрадити вибір людей та їх віру в мене. І я люблю Україну, А що означає любити її? Я люблю усе. Україна — це все, що у мене є, тому я повинен триматись".
Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський озвучив чудові новини з-за кордону про постачання зброї.