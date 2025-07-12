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"Путін не людина". Головні заяви Зеленського з нового інтерв'ю

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський та Володимир Путін Новина оновлена 12 липня 2025, 14:56
Володимир Зеленський та Володимир Путін. Фото Колаж, "Телеграф"

Розповів і про свій президентський строк

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує бути президентом все своє життя, як очільник Росії Володимир Путін. Його він назвав вбивцею.

Ці заяви прозвучали в новому інтерв'ю ВВС. "Телеграф" зібрав головні тези Зеленського.

"Путін як убивця просто робить свою роботу", — сказав Зеленський.

За його словами, очільник Росії — людина пострадянського простору, але це не означає, що він має право на терор та збройну агресію. Востаннє особисто лідери бачились у грудні 2019 року у Франції, тоді вони мали досить довгу зустріч.

Головні заяви Зеленського

  • Путін не людина в сенсі людяності. Мова не про це. Знаєте, він просто робить свою роботу. Без емоцій як убивця. Так. Це просто робота.
  • Я не Путін. Я не буду президентом 30 чи 35 років.
  • В цій роботі (на посту президента — ред.) треба бути чесним. Іноді не хочеться, а іноді це дійсно дуже важко. Іноді ти розумієш, що, якщо будеш чесним, це створить дуже багато проблем. Для цього треба мужність.
  • Бути президентом Росії, напасти на Україну, вбивати українців. Я думаю, для Путіна — це просто робота.
  • Мені важливо допомогти Україні та зробити все якнайкраще. Для мене це дійсно важливо.

Додамо, що на питання кореспондента, як президент тримається, він відповів: "Я повинен. Я розумію, що я повинен. Я не можу зрадити вибір людей та їх віру в мене. І я люблю Україну, А що означає любити її? Я люблю усе. Україна — це все, що у мене є, тому я повинен триматись".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський озвучив чудові новини з-за кордону про постачання зброї.

Теги:
#Україна #Інтерв'ю #Володимир Зеленський #Війна з РФ