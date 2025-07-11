Трамп не соврал: Зеленский озвучил отличные новости из-за границы

Говорил и о санкциях против России

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил "хорошие сигналы" от США. Ведь поставки оружия в Украину возобновлены.

Об этом президент сообщил в своем обращении. По его словам, Киев продолжает работать над увеличением помощи западных партнеров.

"Имеем политические сигналы высочайшего уровня – хорошие сигналы, в том числе от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам поставки возобновлены", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что на следующей неделе Украина продолжит работу с американской стороной на военном уровне. Запланирована коммуникация наших военных со спецпредставителем США, генералом Китом Келлогом.

"Готовим и новые европейские оборонные пакеты. Ожидаем в ближайшее время сильных шагов и санкций против России за эту войну: давление должно сработать", — резюмировал президент.

Напомним, что вечером 1 июля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа заморозила военную помощь США Украине, которая была выделена еще при 46-м президенте Джо Байдене. Сначала в Белом доме подтвердили, что такое решение принято, но при виде размаха скандала резко "дали заднюю" и опровергли, что полностью прекратили поставки оружия Украине. После этого пришлось оправдываться и Пентагону – правда там попытались защитить это решение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент США Дональд Трамп анонсировал заявление по России и высказался о поставках оружия Украине.