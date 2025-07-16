Украинские города будут под атакой FPV-дронов каждую ночь. Что эксперт думает об "инсайде" мониторинговых каналов

FPV-дроны могут сильно досаждать украинским городам

В ночь на среду, 16 июля, российская армия в очередной раз совершила массированный ракетно-дроновый обстрел украинских городов. По данным Воздушных сил ВСУ, всего с территории России и оккупированных регионов Украины было выпущено 400 дронов – 225 из них – "шахеды", остальные — беспилотники-имитаторы. Во время воздушной атаки ряд мониторинговых Telegram-каналов начал распространять информацию о том, что некоторые беспилотники, которые в это время уже были над украинскими населёнными пунктами, могут нести на себе FPV-дроны.

"Телеграф" обратился к военному эксперту и исследователю истории авиации Михаилу Жирохову, чтобы узнать, насколько подобная информация правдива и действительно ли россияне могут применять такие технологии во время воздушных атак.

Это же было уже: украинская разработка

В марте 2025 года глава Министерства цифровой трансформации Михаил Фёдоров презентовал инновационный дрон-носитель, который позволяет запускать FPV-дроны в глубоком тылу врага, при этом сохраняя безопасную для оператора дистанцию. Новая система, по словам Фёдорова, уже использовалась на фронте.

Такие беспилотники способны переносить до шести FPV-дронов, они одновременно выполняют и роль ретранслятора, чем обеспечивают устойчивую связь на большом расстоянии. После отсоединения от "материнского беспилотника", FPV-дроны способны точно поражать средства радиоэлектронной борьбы, ПВО, командные пункты, скопления живой силы.

Каков в этом смысл для россиян?

Известный украинский историк и военный эксперт Михаил Жирохов скептически оценил недавние сообщения о якобы применении FPV-дронов вместе с "шахедами". В комментарии для "Телеграфа" он заявил, что подобные "информационные вбросы" не имеют стратегической логики, поскольку не соответствуют реальным характеристикам и возможностям этого оружия.

"Я очень скептически отношусь к подобным заявлениям. С военной точки зрения в них нет никакого смысла. FPV-дрон – это оружие тактического уровня. Максимум, что он может нести – это, скажем, граната из РПГ. Это очень небольшой заряд, достаточный разве что для поражения отдельной машины или живой силы", – сказал эксперт.

Михаил Жирохов

Жирохов напомнил, что нынешние модификации дронов-камикадзе, таких как "шахед", несут боевую часть массой от 50 до 90 кг, а более новые типы, в частности модернизированная "Гербера" – около 20-30 кг. Именно такой вес позволяет этим БПЛА поражать цели на стратегической глубине. На этом фоне идея запуска FPV-дрона с другого беспилотника выглядит, по словам специалиста, необоснованной.

Отдельно он обратил внимание на сложность обеспечения стабильного управления FPV-дроном на большом расстоянии.

"Чтобы дрон-носитель выполнил свою функцию, нужно ещё решить вопрос связи. Это означает, что в воздухе должен находиться ещё один дрон – ретранслятор. А это уже сложная система. Например, если будет сбит дрон-ретранслятор или он столкнётся с технической неисправностью, FPV-дрон останется без управления", – заметил он.

FPV-дроны. Фото: АрмияInform

По его словам, такие технологии действительно отрабатываются в украинских условиях – в частности, морские дроны, которые запускают FPV. Но и там это – вынужденное решение, обусловленное отсутствием других средств поражения.

"Мы запускаем FPV-дроны с морских платформ, чтобы достать, например, радиолокационную станцию врага в Крыму. Но мы это делаем, потому что другого выбора часто нет. Россиянам выдумывать велосипед не надо. Они могут просто запустить вместо 100 – 150 "шахедов" с мощной боевой частью, которые надёжнее поразят запланированную ими цель", – отметил Жирохов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинские военные применяют против российских дронов патроны калибра 5,56 мм, предназначенные для винтовок стандарта НАТО, в том числе CZ Bren и M4. Особенность этих патронов в том, что после выстрела пуля распадается на пять частей, способных поражать беспилотники на дистанции до 50 метров. В то же время специалисты отмечают: эффективная борьба с враждебными БПЛА нуждается в системном подходе и комплексных решениях.