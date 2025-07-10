"Это страшнее лжи": Чмут раскрыл одну из главных проблем ВСУ

Из-за этого у всех необъективная информация

В украинской армии до сих пор остается проблема, о которой открыто говорят единицы. Это не только ложь, но страх говорить правду.

Люди боятся последствий за честность, а не ошибаются случайно. Об этом руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут сказал в интервью "Украинской правде".

Руководитель фонда объяснил, что за правду в армии могут наказывать не только словами. Командиров снимают с должностей, отправляют в резерв, переводят на опасные направления или даже открывают дела. Поэтому многие молчат, даже когда ситуация критическая.

Чмут добавил, что иногда командирам проще скрыть факт утраты позиций. В результате туда направляют новые подразделения, не знающие реального положения вещей. Их могут уничтожить, потому что они попадают на территории, которые уже контролирует противник.

Поэтому, по его словам, украинское войско может нести потери, которых можно было бы избежать. Основная причина – нежелание или страх сказать правду.

Также он предположил, что из-за страха говорить откровенно, в Генеральном штабе и других структурах может быть искажена картина происходящего на фронте. "Я думаю, у всех необъективная информация", — подытожил Тарас Чмут.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Тарас Чмут сравнил позиции Украины и России на фронте. Его выводы оказались не слишком утешительными.