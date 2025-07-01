Украина достала из рукава Storm Shadow на фоне наступления России: могут ли они переломить ситуацию

Оккупантов снова атакует Storm Shadow

Ракеты Storm Shadow впервые за долгое время, вероятно, применила Украина для удара по российским войскам. Новые атаки англо-французским оружием происходят на фоне так называемого летнего наступления России.

"Телеграф" разбирался в том, способен ли такой козырь в рукаве Сил обороны повлиять на ситуацию на фронте.

Вечерние удары по россиянам

Вечером 30 июня временно оккупированные территории Донбасса и Крыма сотрясли мощные взрывы. Сообщалось, что в Ясиноватой прилет мог произойти на узловой станции железной дороги.

Взрыв в Ясиноватой

В Крыму под удар могла попасть российская ПВО. Последствия для россиян стали настолько серьезными, что пожары после прилетов зафиксировали даже спутники. Мониторинговые каналы писали об инцидентах южнее села Курортное Ленинского района, расположенном на берегу Азовского моря. В этом районе ранее фиксировались позиции зенитно-ракетных комплексов С-300/С-400 с пусковыми установками и радиолокационными станциями подсветки цели типа 30Н6Е или 92Н6Е.

А оккупанты в панике начали распространять информацию о якобы использовании крылатых ракет против объектов на временно захваченной территории.

При этом 1 июля в украинской разведке выступили с заявлением о поражении дронами "Бобер" ПВО и авиации в Крыму. В подтверждение этому там опубликовали видеоролик, однако важно отметить, что дата операции не уточняется.

А в Донецке в зоне поражения оказалось здание, ранее принадлежавшее донецкому государственному институту цветных металлов. Мониторинги писали, что удар был нанесен по штабу 8-й общевойсковой армии РФ, однако другие эту информацию опровергают, заявляя что было поражено место, где работали над БПЛА и РЭБ.

Итог: все взрывы происходили примерно в один промежуток времени, что может свидетельствовать о том, что они могли являться результатами одной комплексной операции, в которой, предварительно были задействованы, в том числе, крылатые ракеты. Мониторинговые каналы высказывают мнение, что это могли быть Storm Shadow.

Что известно о Storm Shadow

Storm Shadow – это франко-британская крылатая ракета воздушного базирования большой дальности. Известная во Франции как SCALP-EG, эта ракета предназначена для точных ударов по важным укрепленным целям.

Дальность примерно 250 километров

Скорость почти сверхзвуковая, около 1000 км/ч.

Боевая часть BROACH весом 450 кг, включающая начальный проникающий заряд, а затем основной заряд взрывчатого вещества

Система наводки использует карты местности и GPS для навигации, что позволяет ей избегать обнаружения и поражать цели с высокой точностью.

Сколько ракет у Украины

Точное количество ракет Storm Shadow, находящихся в арсенале Украины, публично не разглашается, так как это конфиденциальная военная информация. Украина может рассчитывать на ракеты только от Франции, Великобритании и Италии, а у этих стран, по подсчетам Defence Express, на 2024 год всего имелось около 1600 тысяч единиц Storm Shadow. При этом часть из этого количества, около 100 штук, могли использоваться во время различных операций, начиная с 2003 года в Ираке. Сейчас заводы способны изготавливать только 50−100 ракет в год. Несмотря на это, Франция уже инвестировала 2 миллиарда евро, чтобы увеличить производство.

В 2024 году директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в колонке для "Эспрессо" писал, что для Украины теоретически могут выделить около 500-600 Storm Shadow в течение неопределенного времени. Но это теоретически. На практике точное количество ракет у Украины неизвестно. Еще в 2023 году французский дипломатический источник сообщил изданию Reuters, что только Франция планировала передать Украине 50 ракет SCALP на то время.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский высказывал мнение, что передача большого количества вооружения может навредить обороноспособности страны, которая из передает.

"Поэтому и по миру действует так называемая квота — одна страна не может передать другой более 25% определенного вида вооружения", — отметил он.

Исходя из этой логики, Украине светило до 400 ракет.

Итог: точное количество ракет Storm Shadow в армии Украины неизвестно. Однако аналитики считают, что при желании союзники могли передать для ВСУ в среднем около 400-500 ракет. Как минимум речь идет о десятках ракет, исходя из неподтвержденной информации о 50 французских "штормов". Но немалая часть из них могла быть уже использована.

Могут ли Storm Shadow переломить ситуацию с российским наступлением

Военный эксперт и обозреватель Олег Стариков в комментарии "Телеграфу" высказал мнение, что одни только эти ракеты не могут оказать существенного влияния на фронт.

"Военные операции планируются в комплексе, с задействованием всех имеющихся сил и средств для огневой поддержке обороняющихся войск или использующих тактику мобильной обороны. Данные удары имеют цель разрушение логистики противника и системы управления. Одна -две ракеты никакой роли даже в тактической зоне не сыграют, т.к. необходимо ещё преодолеть систему ПВО", — считает он.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские оккупанты вышли на расстояние прямого удара ствольной артиллерией по Сумам и Запорожью. Почему из этого не стоит делать "сенсацию".