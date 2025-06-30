"Как в 2022 году не будет": майор Евгений Карась объяснил, есть ли риск прорыва россиян на фронте

"Летнее наступление" россиянам нужно больше для политического давления

В настоящее время на фронте происходит то, что можно описать словом "стагнация", ведь линия фронта за прошедшие годы практически не изменилась. При этом ни о каком прорыве россиян в рамках их "летнего наступления" речи не идет.

Об этом рассказал командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд", майор ВСУ Евгений Карась в интервью "Фокус". По его словам, даже если россияне смогут захватить какой-то крупный город, это не будет значить поражение для Украины.

"Это не конец войны. Мы же не сдались, когда потеряли часть Харьковщины. Мы не сдаемся сейчас. Надо понимать: сейчас нет наступления или прорыва, как это было в 2022 году. Тогда у нас не было ни резервов, ни стабилизации. У нас сейчас ситуация другая — в отдельных участках действительно есть потери, отступления. Но нет массового прорыва", — сказал он.

Карась добавил, что нынешняя война идет очень медленно и направлена на истощение. Иногда врагам удается продвинуться на 500 метров или пару километров, но потом их отбрасывают на то же расстояние, однако российская пропаганда не устает выдавать это за очередной прорыв и заявляет о том, что ВСУ "посыпались".

"Но "посыпалась оборона" — это не когда ты теряешь 2 км. Это когда тебе залетают в тыл, рвут штабы, склады, коммуникации. У нас этого нет", — сказал он.

Происходящее на фронте майор называет "стагнацией", которая может продлиться 2-4 года. Главная борьба, по его словам ведется за ресурсы и международную поддержку.

Говоря о ситуации возле админграницы Днепропетровской области, Карась отметил, что это скорее всего отвлечение внимания от основного удара в направлении Славянска-Краматорска. При этом у россиян есть задача показать результат до конца лета, чтобы использовать его как пример своей "силы" для дипломатического давления.

Ситуация возле админграницы Днепропетровской области

"Наша задача – доказать, что они не сильны. И если эта кампания провалится, осенью им будет гораздо труднее: меньше листьев, больше грязи, техники мало, передвижение затруднено", — добавил он.

Напомним, Карась также говорил о том, что война России против Украины не будет длиться вечно. Он не стал давать прогноз о том, когда она закончится, отметив лишь то, что ее завершение будет внезапным.