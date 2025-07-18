Трамп получит желаемое "соглашение": в ЕС раскрыли плюсы нового формата по Украине

Европе также нужно американское оружие

Несмотря на то, что Европейский Союз взял курс на усиление своей оборонной индустрии, в ближайшие несколько лет Европа не сможет обойтись без США. В том числе – в вопросе дальнейшей поддержки Украины.

Об этом глава комитета Европейского парламента по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман сказала в комментарии корреспондентке "Телеграфа" во время форума в European Policy Centre.

"На первый взгляд, это хорошая новость — что Трамп сказал: "Я буду поставлять [оружие]", ведь Украине нужно все. Во-вторых, это тоже хорошо для Европы — даже если нам придется за это платить. В конце концов Украина является частью Европы. И, в-третьих, это хорошо для самого Трампа, потому что у него есть "соглашение".

Нам нужно относиться к этому спокойно и прагматично. Он может сказать своим избирателям: "Мы помогаем Украине, но в то же время имеем очень выгодное соглашение". Это также отлично для американской промышленности.

Конечно, мы должны это делать, покупать необходимое оружие. Реальность такова, что мы нуждаемся в Соединенных Штатах", — сказала чиновник.

В то же время Штрак-Циммерман отмечает: в ближайшие годы Евросоюз должен становиться независимым от американских оборонных решений.

"Цель — чтобы, по крайней мере, за четыре года 65–70% составляли европейские компоненты, европейские решения, все должно быть европейским. Я считаю, это амбициозно. Но мы можем этого добиться.

Мы должны создать европейские рынки, европейское оружие, европейскую выгоду — но в то же время нам и дальше нужны Соединенные Штаты. У меня есть коллеги, которые говорят: "Надо немедленно все прекратить". Но это невозможно.

Теоретически – можем. Но тогда проблемы будут не только у Украины, но и у нас самих. Вот такова реальность. Поэтому я думаю, мы можем совмещать и то, и другое. И, возможно, через три-четыре года снова поговорим — и вы увидите, как изменился баланс», — добавила глава оборонного комитета.

Отметим, ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс разъяснил: Европейский Союз не уполномочен покупать оружие у США или какой-либо другой страны, но может предоставлять кредиты государствам-членам для этого.