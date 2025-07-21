Квартири для пільговиків пішли не у ті руки: хто "втиснувся" у чергу і нажився на продажу

Академія МВС продовжує стару "добру" традицію

Житло, яке Національна академія внутрішніх справ (НАВС) обіцяла надати ветеранам і пільговикам, у підсумку дісталося керівному складу самої установи. Серед них були навіть такі, що одразу продали нові квартири.

Журналісти Bihus.Info також знайшли отримувачів житла, які вже мають цілу колекцію нерухомості.

Як все починалось

Ще у 2017 році Академія вирішила знести старі гуртожитки та навчальний корпус на вулиці Кудряшова (Мокра) 8-10 у Києві. На їхньому місці планували збудувати житловий комплекс спільно із забудовником. Основним аргументом було те, що старе житло непридатне, а у квартирній черзі стоїть близько 250 родин співробітників, з яких 90% — пільговики: учасники бойових дій, АТО, працівники поліції, ліквідатори. За умовами угоди з забудовником НАВС мала отримати 28 квартир у новобудові.

Документи розслідування

У 2024 році перший будинок ЖК "Сіті Хаб" ввели в експлуатацію, і Академія отримала 18 квартир. Житло швидко почали приватизовувати співробітники, які формально значились у черзі й нібито мешкали в гуртожитках. Однак журналісти виявили, що ці люди та їхні родичі вже володіють кількома об’єктами нерухомості.

ЖК «Сіті Хаб»

Хто нахабніший за всіх

Найбільша з переданих квартир — 87 квадратних метрів — дісталася Інні Шруб, заступниці директора заочної форми НАВС. Це не перше житло, яке вона отримала від держави. У 2017-му їй уже виділяли квартиру, але у 2024-му вона передала її Академії, натомість отримала нову — більшу і дорожчу, яку продала вже через два місяці за близько 130 тисяч доларів. Тим часом її родина мешкає у квартирі, оформленій на матір, а батькам та сестрі Шруб належать ще дев’ять квартир у Києві.

Інна Шруб отримала квартиру та продала її за 130 тисяч доларів через 2 місяці

Рекордсменом із найшвидшого продажу квартири став Олексій Федченко, старший викладач НАВС. Він реалізував отримане державне житло за три тижні після приватизації. Його дружина має три квартири у столиці, прибутковий фармацевтичний бізнес і Land Rover Discovery вартістю понад півтора мільйона гривень. З огляду на задекларовані доходи подружжя, вони могли придбати квартиру самостійно.

Квартиру також отримав Юрій Миронець, начальник Відділу інформаційно-технічного забезпечення НАВС. Формально він мав право на житло як мешканець гуртожитку, хоча ще у 2019 році придбав двокімнатну квартиру у ЖК "Оранж Парк" під Києвом. У 2024-му він продав її власному тестю, залишившись там жити, і майже одразу отримав нову квартиру у "Сіті Хабі". До того ж зараз Миронець зводить приватний будинок у Крюківщині.

Ще одна квартира дісталася Ніні Решетинській, начальниці відділу закупівель та тендерів НАВС. Вона стала на облік у 2018 році як така, що проживає в гуртожитку, хоча на той момент уже декларувала будівництво приватного будинку в елітному селі Гореничі. Будівництво завершили ще у 2020-му, але у 2024-му Решетинська таки отримала державну квартиру.

Що було раніше

Принципи розподілу житла в НАВС викликають запитання не перший рік. Діючий ректор Руслан Сербин мешкає у маєтку площею 400 м², оформленому на матір, проте отримав квартиру в іншому відомчому комплексі — "Перлина кадетського гаю". У цьому ж ЖК, зведеному за аналогічною схемою, отримала і приватизувала житло дружина проректора Станіслава Мозоля. На той момент родина Мозолів володіла шістьма квартирами, двома будинками й готелем біля Буковелю.

Ще один проректор, Андрій Запотоцький, також отримував відомче житло. Наразі він мешкає в будинку, записаному на знайомого, а свою квартиру продав і, за словами журналістів, інвестував кошти в іншу нерухомість — зокрема за кордоном.

Раніше суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Парінов Андрій Борисович отримав непоганий подарунок від дружини – автомобіль AUDI SQ5. При цьому його половинка – "безробітна". Сам він у цей час накупив нерухомості.