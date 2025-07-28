Саранча может быть полезной? Как украинцы используют вредителя, который жрет все

Без нюансов не обошлось

Из нашествия саранчи в Украине можно извлечь пользу, ведь этот вредитель достаточно питательная пища не только для птиц. Некоторые люди даже советуют использовать насекомых в рыбалке.

Как отметила известная волонтерка Вероника Конькова, она спасает диких птиц в Днепре. А саранча достаточно питательна для них.

Поэтому женщина призвала местных замораживать насекомых и отправлять их насекомоядным птицам. Таким образом из нашествия саранчи можно извлечь хоть какую-то пользу, особенно зимой.

Днепр! Сарана! Если у вас есть возможность собирать в пластиковые бутылки или пакеты и складывать в морозилку – делайте это! Это отличный корм для насекомоядных птиц и животных. Приму в неограниченных количествах, и доставлю тем, кому нужно. Ну и себе оставлю немного.

Позже волонтер добавила, что отбой по саранче. Ведь насекомое поедает обработанные химикатами растения и может быть опасно для птиц.

Саранча и кузнечик, в чем разница

Кроме того, были люди, которые написали, что саранча пригодится и на рыбалке. Ведь кое-кто уже начал использовать ее как корм и приманку на карасей и сомов.

Напомним, что обычные серые воробьи действительно являются мощным оружием против саранчи и других вредителей сельского хозяйства. Эти маленькие птицы уничтожают множество насекомых, особенно во время кормления птенцов. Однако их становится все меньше, есть ли повод для паники, рассказал орнитолог Василий Костюшин.

Ситуация с саранчой

Уже несколько недель в Украине фиксируют нашествие саранчи. Впервые ее увидели на юге, но уже сейчас вредитель есть в разных регионах. Известно, что саранчу, кроме Запорожья, видели также в Одесской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Киевской областях. Уже есть одиночные особи в Харькове.

Где в Украине видели саранчу

Добавим, что саранча не кусает людей, однако у некоторых могут возникать аллергические реакции из-за хитиновых частиц мертвых насекомых в воздухе. Однако этот вредитель способен в кратчайшие сроки истреблять целые поля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что урожаю в Одесской области грозит не только саранча. Местные фермеры столкнулись с еще одной проблемой.