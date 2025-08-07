Тариф на воду взлетит до небес? Нардеп предупредил о значительных изменениях

Водоканалы работают в минус не первый год

Рост цен в Украине на водоснабжение не миновать. С 2026 года могут измениться коммунальные тарифы на воду.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк. По его словам, все водоканалы работают в огромный минус.

"Цены на воду могут вырасти в несколько раз в 2026 году — водоканалы работают в минус", — сказал нардеп.

По его словам, тарифы на воду в Украине давно не пересматривались, и это нужно менять. Ведь сейчас водоканалы работают в минус и поэтому не могут обеспечить решение некоторых проблем. В частности, речь идет о ремонтах водопровода и т.д.

С чего состоит тариф на воду

По мнению Нагорняка, основная проблема — высокие затраты на электроэнергию и потери до 50% воды из-за старых дырявых труб. Он уверен, что НКРЭКУ и местные власти должны принять политическое решение, иначе вода в домах просто исчезнет.

В то же время, депутату сложно сказать, на сколько могут вырасти цены и когда. Так как это вопрос не Верховной Рады или правительства, непосредственно регулятор должен решать это.

Напомним, что НБУ в Инфляционном отчете рассказывали, что действующие коммунальные тарифы пересматривать не будут, но в следующем году их собираются привести к обоснованному экономически.

Именно сейчас НКРЭКУ не планирует повышать стоимость водоснабжения и водоотвода в целом. Но местные власти могут самостоятельно принимать решение об увеличении тарифа.

