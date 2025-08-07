Тариф на воду злетить до небес? Нардеп попередив про значні зміни

Водоканали працюють у мінус не перший рік

Зростання цін в Україні на водопостачання не оминути. Вже з 2026 року можуть змінитись комунальні тарифи на воду.

Про це в етері Ранок.LIVE заявив нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк. За його словами, наразі усі водоканали працюють у величезний мінус.

"Ціни на воду можуть зрости в кілька разів у 2026 — водоканали працюють у мінус", — сказав нардеп.

За його словами, тарифи на воду в Україні давно не переглядалися і це потрібно змінювати. Адже наразі водоканали працюють у мінус і через це не можуть забезпечити вирішення деяких проблем. Зокрема йдеться про ремонти водопроводу тощо.

З чого складається тариф на воду

На думку Нагорняка, основна проблема — високі витрати на електроенергію та втрати до 50% води через старі діряві труби. Він впевнений, що НКРЕКП і місцева влада мають ухвалити політичне рішення, інакше вода у домівках просто зникне.

Водночас депутату складно сказати, на скільки можуть зрости ціни і коли. Адже це питання не Верховної Ради чи уряду, безпосередньо регулятор має вирішувати це.

Нагадаємо, що НБУ в Інфляційному звіті розповідали, що чинні комунальні тарифи переглядати не будуть, але наступного року їх збираються привести до рівня, який обґрунтований економічно.

Наразі ж саме НКРЕКП не планує підвищувати вартість водопостачання та водовідведення загалом. Але місцева влада може самостійно ухвалювати рішення про збільшення тарифу.

