Блогер и бизнесмен Роман Шрайк о последствиях встречи Уиткоффа и Путина:

Рубио выступал за полчаса до Трампа. Как всегда, сказал больше, чем Трамп, но, в отличие от Трампа, не сказал ничего обнадёживающего, скорее наоборот. Ещё и говорил какими-то загадками.

Значит, главное из слов Рубио: Россия впервые за всё время предложила нечто осязаемое — какие-то конкретные условия, да так, что теперь стало понятно, чего она хочет, что не было понятно ранее.

И вот Рубио сразу предупреждает, что это "нечто" не слишком приемлемо для Украины. Но при этом всё равно предлагает сближать позиции и как бы намекает, что Украине что-то из этого "нечто" нужно будет принять.

При этом Рубио называет ключевым "территориальный вопрос".

Вот загадка: что это за неприемлемое территориальное "нечто"?

И не **анина ли это какая-то очередная манипулятивная, которую администрация Трампа по старой привычке не может сразу разглядеть? Очень похоже, что это именно так.

Цитаты:

▪️Если мы сможем добиться прогресса, то возможность для встречи президента [Трампа] как с Путиным, так и с Зеленским, представится очень быстро. Но, очевидно, многое должно произойти перед тем, как это станет возможным. Не знаю, будет ли встреча на следующей неделе или нет. Увидим. Это может занять часы, дни, недели. Мы не знаем.

▪️Нам ещё нужно добраться до того момента, чтобы такая встреча была продуктивной и имела смысл. Сегодня был хороший день, но у нас полно работы впереди. И много препятствий предстоит преодолеть.

▪️[А что вообще для Путина означает окончание войны, он много об этом говорит, но что это? Прекращение огня, на которое он ни разу не соглашался?] Я не буду вдаваться в подробности сегодняшних обсуждений, чтобы не навредить. В какой-то момент прекращение огня должно стать частью этого процесса.

▪️Ключевой элемент окончания войны — территориальные вопросы. Должны быть уступки от россиян и от украинцев, это сложно. Украинцы заплатили огромную цену в этой войне. Эти уступки непросты, их нужно продать своему народу. Но я думаю, что все хотят закончить войну.

▪️Впереди ещё много работы, и я не хочу преувеличивать. Но сегодня мы точно ближе к цели, чем были вчера.

▪️[Есть ли среди предложений, с которыми вернётся Уиткофф, прекращение огня?] Да.

▪️[Когда? В четверг? В пятницу? В понедельник? Это вообще обсуждалось?] Я не могу сказать о конкретном времени. Конкретное время не обсуждалось. Я думаю, сейчас мы лучше понимаем условия, при которых Россия будет готова закончить войну. Нужно посмотреть, насколько мы можем сблизить позиции [россиян и украинцев].

▪️Сейчас у нас впервые появились конкретные вещи, которые Россия запросила, чтобы закончить эту войну. До этого у нас такого не было.

▪️Теперь у нас по крайней мере есть понимание, чего они требуют. Это может быть не то, что Украина сможет принять, но по крайней мере это даёт нам контуры того, что мы должны проработать. Теперь у нас по крайней мере есть, с чем работать.

▪️[А санкции будут введены?] Президент [Трамп] примет решение об этом в течение следующих 24-36 часов. Многое из этого зависит от прогресса, который будет сделан в течение следующей пары дней. Я не буду заранее забегать, пока ещё мы не в моменте принятия этого решения. Решение в пятницу.

▪️[Трамп будет говорить с Путиным по телефону в ближайшее время?] Может быть. Но пока ещё ничего не запланировано. Может быть в течение следующих пары дней.

