Шансов выжить не было: как погиб легендарный тренер Кучеревский и как выглядит его могила (фото)

В день похорон тренера в Днепре был объявлен всеобщий траур

Известного футбольного тренера Евгения Кучеревского, как и легенды футбола Валерия Лобановского, давно нет в живых. Наставник ФК "Днепр" трагически погиб в возрасте 65 лет.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Евгения Кучеревского и что с ним произошло. Сегодня, 6 августа, исполняется 84 года со дня рождения заслуженного тренера СССР и Украины.

Евгений Кучеревский — что о нем известно

Имя Евгения Кучеревского давно вписано в историю отечественного футбола, поскольку он стал не только уважаемым футбольным тренером, но и наставником для многих поколений игроков.

Евгений Кучеревский прославился как тренер ФК "Днепр"

Родился Евгений Кучеревский 6 августа 1941 года в Херсоне, в юности увлекался баскетболом, но развивать карьеру решил в футболе. Он играл на позиции вратаря в нескольких клубах низших лиг, в том числе за херсонский "Спартак", "Энергию" (Новая Каховка), СКА (Одесса), а также "Авангард" (Желтые Воды). Карьера футболиста у Кучеревского была не слишком заметной, однако он смог раскрыть свой талант в тренерской работе.

Евгений Кучеревский начал заниматься тренерством в 1973 году

В 1973 году он стал наставником футбольной команды "Баштанка". Кучеревский сначала работал с юношескими и региональными командами, но настоящую известность получил, возглавив футбольный клуб "Днепр".

Как выглядел Евгений Кучеревский

Благодаря его руководству, футбольная команда стала в 1988 году чемпионом СССР, выиграла Кубок СССР в 1989, а также дважды занимала второе место в чемпионате (1987, 1989). "Днепр" стал одной из лучших команд Советского Союза и уверенно начал выступать в чемпионате Украины после провозглашения независимости страны.

Евгений Кучеревский привел "Днепр" к победам

Кучеревский умел находить и воспитывать талантливых игроков, он строил команды с характером, придавая огромное значение дисциплине, тактике и внутренней атмосфере в коллективе.

Евгений Кучеревский воспитал многих талантливых футболистов

Как умер Евгений Кучеревский и как выглядит его могила

Легендарный тренер Евгений Кучеревский скончался 26 августа 2006 года, когда ехал со своей даче на матч дублеров "Днепра". По дороге, автомобиль тренера выехал на встречную полосу и столкнулся с МАЗом.

Удар был большой силы, бампер грузовика пробил двери автомобиля Кучеревского, поэтому шансов выжить у него не было. Несмотря на быстрый приезд "скорой" помощи, врачам не удалось спасти тренера. Он умер, не приходя в сознание.

Как выглядит могила Евгения Кучеревского

Экспертиза установила, что за несколько секунд до аварии у Кучеревского случился инфаркт. До этого у него наблюдались проблемы с сердцем.

Евгению Кучеревскому установили гранитную скульптуру

Похоронили украинского тренера с почестями на Главной алее Запорожского кладбища в Днепре. В день похорон по всему городу был объявлен всеобщий траур. Спустя год на его могиле установили памятник — гранитную скульптуру Евгения Кучеревского во весь рост. Руки тренера скрещены на груди, а одна нога стоит на футбольном мяче.

Евгений Кучеревский похоронен в Днепре

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила украинского режиссера Романа Виктюка. Он жил и работал в России, но не захотел быть там похоронен.