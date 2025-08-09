Там встретятся Трамп и Путин. Где находится Аляска и почему выбрали именно это место

В штате живет небольшое количество потомков россиян

Дональд Трамп заявил, что Аляска станет местом его встречи с главой России Владимиром Путиным. По словам президента США, она состоится 15 августа.

В Кремле подтвердили место встречи глав государств. Помощник Путина Юрий Ушаков попытался объяснить, почему для проведения встречи избрали именно Аляску.

Россия и США — близкие соседи, так что вполне логично, что встреча Путина и Трампа состоится на Аляске. Ушаков

Путин станет первым главой РФ, посетившим Аляску

Во время предыдущих поездок в Штаты Путин побывал в Нью-Йорке, Техасе, Мэриленде, Джорджии и Мне. Медведев в должности президента России посетил Гавайи, Нью-Йорк и Питтсбург.

Последний визит президента России в США состоялся 10 лет назад – в сентябре 2015 года. Тогда Путин выступил на заседании Генассамблеи ООН.

Какое расстояние между Аляской и Россией

На востоке Аляска граничит с Канадой (с провинцией Британская Колумбия и территорией Юкон), а на западе – с Россией (морская граница). Побережье Аляски омывается водами двух океанов: Тихого на юге и юго-западе и Северного Ледовитого на западе и севере.

От Аляски до Чукотки (субъект РФ) 86 километров через Берингов пролив. Между островами Ратманова и Крузенштерна, где проходит российско-американская граница, — менее 4 километров.

Пейзажи Аляски невероятны

Аляска – крупнейший штат США

Аляска — самый северный и самый большой штат США, но наименее населённый. Он включает остров Аляска, прилегающие к нему острова, Алеутские острова, а также полосу побережья Тихого океана с островами архипелага Александра вдоль западной границы Канады. Территория Аляски составляет более 1,7 миллионов квадратных километров. Это как несколько европейских стран вместе, таких как Франция, Испания, Португалия и Италия.

Население Аляски

На Аляске проживает чуть более 700 тыс. человек, а плотность населения одна из самых низких в мире: около 0,5 человек на квадратный километр. Например, если бы такая плотность населения была в Нью-Йорке, то на Манхэттене проживало бы всего 29 человек.

Это суровый, но живописный край

Население Аляски говорит на 22 разных диалектах. Среди жителей региона встречаются индейцы (атапаски, хайда, тлинкиты, цимшианы), эскимосы и алеуты. В штате обитает также небольшое количество потомков россиян.

Кто жил на Аляске до того, как ее открыли россияне

До открытия Аляски российскими путешественниками (17 в.), коренное население края (индейцы, эскимосы и алеуты) преимущественно обитало в прибрежных районах. Жители преимущественно занимались зверобойным морским промыслом, рыболовством и охотой. В 1780-е россияне основали ряд поселений, создали (1799) Российско-американскую компанию с правом монопольного пользования промыслами и ископаемыми.

От пейзажей Аляски захватывает дыхание

За сколько США выкупили Аляску у России

В 1867 году Россия продала Соединенным Штатам Североамериканские колонии Российской империи за 7,2 млн долларов. Сейчас это эквивалентно около 125 млн. долларов. Эта покупка поначалу не вызвала большого энтузиазма в США, но после открытия золотых залежей в 1890-х годах она была признана одним из величайших достижений администрации президента Эндрю Джонсона.

У южного побережья Аляски

Аляска имела статус округа с 1884-1912 года, а в 1959 году территория Аляски стала 49-м штатом США. Кроме залежей золота там есть цветные металлы, богатые месторождения алмазов, платины, тантала, палладия, угля. Также на Аляске есть нефть и газ.

Как сообщал "Телеграф", по данным западных СМИ, перед встречей Трампа и Путина чиновники из США, Украины и Европы соберутся на собственную встречу в Великобритании. Там они планируют согласовать позиции по любым договоренностям с Путиным.