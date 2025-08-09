Речь идет прежде всего о Донецкой области и остатках Луганщины, которые обороняют Вооруженные силы Украины

Российский правитель Владимир Путин во время встречи со специальным представителем президента США Стивеном Виткоффом 6 августа заявил, что согласится на полное прекращение огня. Но у него есть условия. Путин "урезал осетра" по сравнению с тем, чего он требовал в Стамбуле, заявив, что "всего лишь" хочет выведения украинских войск из Донецкой области.

Об этом пишет американское издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Издание отмечает, что Путин представил Белому дому предложение о прекращении огня, которое предусматривает значительные территориальные уступки от Киева и признание прав России на оккупированные территории, и все это только за прекращение огня.

Речь идет прежде всего о Донецкой области и остатках Луганщины, которые обороняют Вооруженные силы Украины. Если Киев вынужден будет пойти на российские требования, Кремль будет контролировать Донецкую и Луганскую области, а также оккупированный в 2014 году Крым. Кроме того, Кремль хочет, чтобы Украина признала Донбасс и Крым российскими — на что Киев никогда не пойдет.

Более того, по словам источника издания, знакомого с содержанием разговора Виткоффа и европейских чиновников, от Украины будут требовать сначала вывести войска из Донбасса, после чего линия фронта будет заморожена в ее текущем состоянии. На втором этапе Трамп и Путин без участия Украины согласуют мирный план, с которым позже будет ознакомлен президент Владимир Зеленский.

Украинский чиновник, с которым поговорили журналисты, сказал, что Киев не отрицает никаких предложений в принципе. Но предпосылкой для начальных шагов должно стать безусловное и полное прекращение огня.

Еще одна "уступка" со стороны российского режима — Путин, сказали источники, пообещал, что российское "правительство" примет закон, который обяжет Россию не нападать на Украину или Европу.

Напомним, что перед тем, как озвучить место встречи с Путиным, Трамп выступил после подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и наделал очередные "гениальные" заявления о войне Украины и России. Среди них — перл о том, что российский правитель Владимир Путин "хочет мира", и заявление, что Украину и Россию ждет "обмен территориями".

Напомним, возможная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может обернуться рисками именно для Украины, а не для России. Эксперты предупреждают, что вместо усиления давления на Кремль переговоры могут сместить фокус на уступки со стороны Киева.

Больше читайте в публикации: "Трамп имеет нездоровое увлечение Путиным", — на Западе озвучили прогнозы и риски по поводу исторической встречи".