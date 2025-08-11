Не больше Австралии? Как на самом деле выглядит на карте Аляска, где встретятся Трамп и Путин

Сравнили и с площадью Украины

Аляска, где вскоре встретятся Трамп и Путин, считается одним из самых больших штатов США, однако она занимает всего лишь 17% площади страны. На плоских картах штат выглядит достаточно большим, а что на самом деле.

"Телеграф" решил выяснить это, используя портал thetruesize.com и другие. Заметим, что на всех картах, чем дальше территория от экватора, тем больше она кажется и наоборот.

Именно поэтому Аляска, расположенная на севере, выглядит как огромная территория. Но, если ее сравнить, например, с Австралией, это не так. Площадь Аляски составляет более 1,7 млн км, а площадь Австралии 7,7 млн км. Довольно странно, ведь на картах страна выглядит одной из самых маленьких.

Аляска и Австралия

Аляска и Алжир

Если же наложить площадь Аляски на Австралию, то видно, что она не такая большая. Однако если территория перемещать выше или ниже экватора, она увеличивается. Это достаточно хорошо видно на территории Европы, где американский штат охватит большую часть. По сравнению с Украиной Аляска выглядит больше, и это понятно, ведь площадь нашего государства составляет 0,6 млн км².

Аляска и Украина

Аляска и Индия

Даже сравнивая два крупнейших американских штата Аляску и Техас, которые на карте имеют кардинально разный вид. Создается впечатление, что Аляска якобы в 10 раз больше Техаса, а по фактам в два раза. Площадь Техаса составляет 0,6 млн км², Аляски – 1,7 млн км².

Аляска и Техас

Заметим, что на плоских картах одни страны кажутся больше, одни меньше и все из-за искажения изображения при переносе сферической поверхности Земли на плоскость.

Напомним, что на 15 августа запланирована встреча президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина на Аляске. Именно это историческое событие подогрело интерес к Аляске и ее истории.

