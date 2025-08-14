Пугающий символизм для украинцев или намек на могущество США? Почему Трамп позвал Путина именно на Аляску (видео)

Встреча запланирована на 15 августа

Встреча главы России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске вызывает немало вопросов. Особенно людей интересует выбор локации: почему же Аляска.

Корреспондент DW Михаил Комадовский рассказал в видео об этом. По его словам, на это есть несколько достаточно веских причин и еще больше подтекстов и вероятных намеков.

Почему выбрали именно Аляску

Аляска фактически равно удалена от Москвы и Вашингтона, из которых будут лететь Путин и Трамп. Заметим, что самый большой город Аляски – Анкоридж – расположен примерно в 7000 км от Москвы и 5500 км от Вашингтона. Там запланирована встреча лидеров.

Аляска, Москва и Вашингтон на карте

На пути к Аляске нет никаких недружественных стран, через которые надо бы перелетать.

Вторым фактором Комадовский называет то, что на Аляске Путина не арестуют по решению Международного уголовного суда за военные преступления. Более того, в США он вообще в безопасности от этого судебного решения, потому что Штаты не участники этого суда.

Аляска не всегда являлась частью США. Корреспондент отмечает, что именно в этом и скрыт большой смысл встречи для Путина.

Заметим, что в 1867 г. Российская империя продала Аляску Штатам. Соглашение было оформлено 30 марта, когда Россия продала свои владения в Северной Америке, включая Аляску и Алеутские острова, за 7,2 миллиона долларов. При этом коренное население Аляски никто не спрашивал, оно фактически перешло из рук в руки.

По словам корреспондента, в этом есть достаточно пугающий символизм для украинцев. Ведь на встрече будут обсуждать завершение войны с Россией.

