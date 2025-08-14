Укр

Пугающий символизм для украинцев или намек на могущество США? Почему Трамп позвал Путина именно на Аляску (видео)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Почему встреча Трампа и Путина будет на Аляске Новость обновлена 14 августа 2025, 16:21
Почему встреча Трампа и Путина будет на Аляске. Фото Коллаж "Телеграфа"

Встреча запланирована на 15 августа

Встреча главы России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске вызывает немало вопросов. Особенно людей интересует выбор локации: почему же Аляска.

Корреспондент DW Михаил Комадовский рассказал в видео об этом. По его словам, на это есть несколько достаточно веских причин и еще больше подтекстов и вероятных намеков.

Почему выбрали именно Аляску

  • Аляска фактически равно удалена от Москвы и Вашингтона, из которых будут лететь Путин и Трамп. Заметим, что самый большой город Аляски – Анкоридж – расположен примерно в 7000 км от Москвы и 5500 км от Вашингтона. Там запланирована встреча лидеров.
Аляска, Москва и Вашингтон на карте
Аляска, Москва и Вашингтон на карте
  • На пути к Аляске нет никаких недружественных стран, через которые надо бы перелетать.
  • Вторым фактором Комадовский называет то, что на Аляске Путина не арестуют по решению Международного уголовного суда за военные преступления. Более того, в США он вообще в безопасности от этого судебного решения, потому что Штаты не участники этого суда.
  • Аляска не всегда являлась частью США. Корреспондент отмечает, что именно в этом и скрыт большой смысл встречи для Путина.

Не пропустите: Встреча Трампа и Путина уже скоро. Что происходит вокруг будущих переговоров (обновляется).

Заметим, что в 1867 г. Российская империя продала Аляску Штатам. Соглашение было оформлено 30 марта, когда Россия продала свои владения в Северной Америке, включая Аляску и Алеутские острова, за 7,2 миллиона долларов. При этом коренное население Аляски никто не спрашивал, оно фактически перешло из рук в руки.

По словам корреспондента, в этом есть достаточно пугающий символизм для украинцев. Ведь на встрече будут обсуждать завершение войны с Россией.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России интересно оговорились перед встречей Трампа и Путина.

Теги:
#США #Владимир Путин #Аляска #Дональд Трамп #Война с РФ