Пугающий символизм для украинцев или намек на могущество США? Почему Трамп позвал Путина именно на Аляску (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Встреча запланирована на 15 августа
Встреча главы России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске вызывает немало вопросов. Особенно людей интересует выбор локации: почему же Аляска.
Корреспондент DW Михаил Комадовский рассказал в видео об этом. По его словам, на это есть несколько достаточно веских причин и еще больше подтекстов и вероятных намеков.
Почему выбрали именно Аляску
- Аляска фактически равно удалена от Москвы и Вашингтона, из которых будут лететь Путин и Трамп. Заметим, что самый большой город Аляски – Анкоридж – расположен примерно в 7000 км от Москвы и 5500 км от Вашингтона. Там запланирована встреча лидеров.
- На пути к Аляске нет никаких недружественных стран, через которые надо бы перелетать.
- Вторым фактором Комадовский называет то, что на Аляске Путина не арестуют по решению Международного уголовного суда за военные преступления. Более того, в США он вообще в безопасности от этого судебного решения, потому что Штаты не участники этого суда.
- Аляска не всегда являлась частью США. Корреспондент отмечает, что именно в этом и скрыт большой смысл встречи для Путина.
Не пропустите: Встреча Трампа и Путина уже скоро. Что происходит вокруг будущих переговоров (обновляется).
Заметим, что в 1867 г. Российская империя продала Аляску Штатам. Соглашение было оформлено 30 марта, когда Россия продала свои владения в Северной Америке, включая Аляску и Алеутские острова, за 7,2 миллиона долларов. При этом коренное население Аляски никто не спрашивал, оно фактически перешло из рук в руки.
По словам корреспондента, в этом есть достаточно пугающий символизм для украинцев. Ведь на встрече будут обсуждать завершение войны с Россией.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России интересно оговорились перед встречей Трампа и Путина.