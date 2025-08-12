Возле ЗАЭС заметили большое задымление: что произошло (фото)

Россияне пока не комментировали задымление на станции

В районе оккупированного грузового порта Запорожской атомной электростанции зафиксировано задымление, причины которого пока неизвестны. Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность из-за особого статуса этого объекта.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины. Следует отметить, что грузовой порт расположен вне охраняемого периметра самой станции.

Тем временем в местных пабликах показали фото с места происшествия:

Дым вокруг Запорожской АЭС Дым вокруг Запорожской АЭС Дым вокруг Запорожской АЭС

"Этот инцидент в очередной раз привлекает внимание к угрозам, которые создает российская оккупация крупнейшего ядерного объекта в Европе", — добавили в Минэнерго. Министерство энергетики Украины

В учреждении добавили, что любые провокации или военные действия на территории атомной станции могут иметь катастрофические последствия не только для Украины, но и всего европейского континента.

К слову, россияне не комментировали инцидент на станции.

Напомним, что почти месяц назад над оккупированной Запорожской АЭС в Энергодаре поднялся дым. Также в области наблюдались проблемы с водоснабжением. По обновленной информации МАГАТЭ, задымление возле объекта вызвал лесной пожар.

Запорожская атомная электростанция — что известно

ЗАЭС находится в степной зоне Запорожской области в городе Энергодар, на бывшем берегу Каховского водохранилища.

Это — крупнейшая атомная электростанция в Европе и третья по мощности в мире, состоящая из шести энергоблоков по 1 ГВт каждый. Станция обеспечивает около 20% общего производства электроэнергии в Украине и около половины выработки среди украинских атомных станций.

Строительство Запорожской АЭС началось в 1981 году, а последний – шестой энергоблок – запустили в 95-м. За годы работы станция получила международное признание за безопасность и надежность. В 2022 году, в условиях полномасштабного вторжения России, станцию захватили вражеские войска, что привело к многочисленным нарушениям безопасности и угрозам ядерной стабильности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, насколько возможно подключение Запорожской АЭС к энергосистеме России. Несмотря на существующие трудности, полностью исключать такую возможность не стоит, говорят эксперты.