Бурная и своенравная: где в Украине река-символ запретной любви (фото)

В Украине есть немало уникальных и интересных водоемов, к которым можно точно отнести реку Прут. Она известна не только своим бурным руслом, но и довольно частой причиной паводков на Франковщине.

В реке Прут обитает немало краснокнижных рыб, которых нельзя ловить.

Река Прут – это левый приток Дуная, берущий начало на склоне Говерлы в Украинских Карпатах. Частично Прут образует границу Украины с Румынией. Его длина составляет около 967 км, из которых 272 — в Украине. Площадь бассейна – 27,5 тыс. км². Верховье Прута известно своим горным характером со стремительным течением и многочисленными порогами, водопадами. К слову, эти водопады можно увидеть в Яремче или Лачине.

Уже в середине отрезка течение становится более спокойным, а низовина — заболочена. Прут впадает в Дунай примерно в 3 км к западу от г. Рени. В Пруте обитают краснокнижные рыбы: обыкновенная марена, чип малый, дунайский лосось, быстрянка, днестровский пичкур, золотой карась.

Самое известное событие на Пруте

Одним из известных исторических событий, связанных с рекой Прут, является Прутская кампания 1711 г. Тогда армия российского императора Петра I была окружена османами у с. Станилешты. Это вынудило стороны пойти на переговоры и подписать так называемый Прутский мирный договор. Таким образом, завершилась русско-турецкая война 1710–1711 гг.

По словам историков, название "Прут" берет начало от античных источников, где реку назвали Πυρετός (греч. – Pyretos) или Porata/Poretos. Однако есть теория, что "Прут" происходит от латинского слова poratus, то есть "быстрый", "горящий". Это довольно точно описывает горный характер течения.

Некоторые ученые считают, что Прут образовался от имени Бурата, которое упоминает болгарский хронист Иман (1680) упоминает. При этом в византийский летописец Константин VII (Порфирогенет) в Х веке описывает эту реку как Брут (Brut) или Бурат. Считается, что с XVII ст. название трансформировалось в современную форму Прута.

По одной из легенд, Прут связан с трагической историей любви. По преданию, в Карпатах жил юноша по имени Прут. Он полюбил прекрасную девушку Говерлу. Но их любовь запретил отец девушки, горный царь. Говерла не выдержала этого и прыгнула с горы в бездну. Прут, увидев смерть любимой, не выдержал горя и погиб. И с тех пор гору стали называть Говерлой, а реку, берущую начало на ее склоне, Прутом.

