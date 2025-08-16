"Не чує баба": Путин дважды изобразил из себя глухого из-за Украины на Аляске (видео)

Один из первых же вопросов, который задали Путину — прекратит ли российский правитель убийства гражданских в Украине

Российский правитель Владимир Путин дважды проигнорировал вопросы журналистов по поводу убийств гражданского населения в Украине. Оба раза он буквально притворялся глухим, хотя прекрасно слышал, о чем именно его спрашивают.

Оба момента попали на трансляцию встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом перед началом переговоров в Анкоридже. В частности, после рукопожатия, когда Трамп и Путин подошли ближе к прессе, одним из первых же вопросов, которые задала одна из журналисток, был — прекратит ли российский правитель убийства гражданских, массово происходящих в Украине.

В ответ Путин сделал вид, что он якобы не услышал вопрос, и даже сделал соответствующий жест, а журналистку моментально оттеснили. Впрочем, тот же вопрос Путину задали, когда он и Трамп уже прибыли на место встречи. На этот раз российский правитель вообще сделал вид, будто он ничего не услышал и даже никаким жестом не показал, что у него что-то спрашивали.

Отметим, при этом другой вопрос — относительно того, готов ли Путин к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в трехстороннем формате — с участием президента США Дональда Трампа, российский правитель прекрасно услышал. По крайней мере, такой вывод можно сделать из его реакции на вопросы СМИ.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что обоих лидеров в США встретили с официальными почестями. Президент РФ, шагая по красной дорожке, тепло приветствовал президента Соединенных Штатов. Атмосфера выглядела почти дружественной – будто это встреча давних знакомых, но при этом Трамп демонстрировал Путину свою силу. Так начались первые минуты саммита Путина и Трампа на Аляске.