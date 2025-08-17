Самая большая бабочка Европы исчезает в Украине: как выглядит уникальное насекомое (фото)

Насекомое занесено в Красную книгу Украины как "редкий вид"

В числе исчезающих насекомых в Украине оказалась бабочка с необычным окрасом. Речь идет о павлиноглазке грушевой, которая также имеет названия большой ночной павлиний глаз или сатурния грушевая.

Об этом "Телеграфу" рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим. Павлиноглазка грушевая — это самая большая бабочка Европы. Размах крыльев самца достигает 120 мм, самки – 150 мм.

Эти бабочки встречаются в широколиственных, преимущественно долинных и пойменных лесах, часто с примесью диких плодовых (абрикос, вишня, черешня, груша, орех); в редколесьях, среди кустарниковых пустырей, в парках и садах, на опушках леса, плодовых плантациях.

Крылья у этого насекомого буровато-серые. На каждом крыле есть по одной большой ячейке. Глазок черный, окаймленный охристорудым и черным кольцами. Крылья с несколькими волнистыми линиями. Наружный край крыльев с четко обособленной кремовой каймой. Тело и корневая часть крыльев опушены.

Павлиноглазка грушевая занесена в Красную книгу Украины как "редкий вид", численность которого незначительная, лишь на юге страны в благоприятные годы локально является обычным.

