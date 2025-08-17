Найбільший метелик Європи зникає в Україні: як виглядає унікальна комаха (фото)

Комаха занесена до Червоної книги України як "рідкісний вид"

Серед комах, що зникають, в Україні опинився метелик з незвичайним забарвленням. Йдеться про павиноочку грушеву, яка також має назви велике нічне павиче око або сатурнія грушева.

Про це "Телеграфу" розповів ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євгеній Халаїм. Павиноочка грушева — це найбільший метелик Європи. Розмах крил самця сягає 120 мм, самки – 150 мм.

Ці метелики зустрічаються в широколистяних, переважно долинних та заплавних лісах, часто з домішкою диких плодових (абрикос, вишня, черешня, груша, горіх); у рідкісних лісах, серед чагарникових пустирів, у парках і садах, на узліссях, плодових плантаціях.

Павиноочка грушева. Фото: Вікіпедія

Крила у цієї комахи буро-сірі. На кожному крилі є по одному великому осередку. Вічко чорне, облямоване охристорудим і чорним кільцями. Крила з кількома хвилястими лініями. Зовнішній край крил із чітко відокремленою кремовою облямівкою. Тіло та коренева частина крил опушені.

Павиноочка грушева занесена до Червоної книги України як "рідкісний вид", чисельність якого незначна, лише на півдні країни у сприятливі роки локально є звичайною.

Павиноочка грушева. Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що величезні коники можуть назавжди зникнути з України. Євгеній Халаїм розповів, у чому причина.