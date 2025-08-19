Суперсоглашение на 100 миллиардов и никаких уступок территорий: что Зеленский предложил Трампу
-
-
Параллельно США и Украина могут подписать контракт на 50 миллиардов долларов
Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом предложил ему "суперсоглашение" на 100 миллиардов долларов. Именно на такую сумму Украина хочет приобрести американское вооружение в рамках предоставления гарантий безопасности. Также Украина предлагает США контракт на десятки миллиардов долларов на производство дронов.
Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на собственные источники. В частности, Зеленский заявил Трампу, что Украина хочет приобрести не менее 10 батарей систем противовоздушной обороны Patriot и большое количество другого вооружения. Параллельно США и Украина могут подписать контракт на 50 миллиардов долларов, который позволит американским и украинским компаниям совместно производить беспилотники.
В то же время Зеленский сказал Трампу, что Украина продолжает настаивать на режиме безусловного всеохватывающего прекращения огня, как на первом шаге к полноценным мирным переговорам и заключению мирного соглашения. Попытка начать мирные переговоры без прекращения огня приведет к тому, что боевые действия будут продолжены, а для безопасности Украины ничего не будет сделано.
Также Украина никогда не согласится на какое-либо соглашение, предусматривающее территориальные уступки российскому режиму, отмечается в переданном Трампу документе. Киев отклоняет предложение российского правителя Владимира Путина, которое последний якобы сделал на Аляске во время саммита — вывод украинских войск из Донбасса в обмен на прекращение огня. Причина не только в Конституции, но и в том, что это создаст плацдарм для дальнейшего продвижения россиян в направлении Днепра. Это позволит Путину продолжать агрессию, не соглашаясь на мир.
Что еще есть в предложениях Зеленского, полученных Трампом:
- Украина должна получить полную компенсацию за ущерб, причиненный российским вторжением. Часть компенсации потенциально может быть уплачена замороженными суверенными активами России на сумму 300 миллиардов долларов США.
- Ослабление санкций может быть только в том случае, если Россия продемонстрирует реальную приверженность соблюдению будущего мирного соглашения и будет "вести честную игру". В других случаях ослабление санкционного режима против РФ недопустимо.
Напомним, 18 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон и провел там встречу с президентом США Дональдом Трампом. Кроме встречи с президентом США, прошел разговор с европейскими лидерами, сопровождающими украинского президента. Во время публичной части встречи Зеленский и Трамп сделали ряд заявлений.
Среди прочего, Трамп во время публичной части встречи с Зеленским заявил, что Украина, мол, "никогда не будет в НАТО". Но, по его словам, Украина будет иметь "хорошие гарантии безопасности" и "надежную защиту безопасности". А Зеленский пообещал, что все территориальные вопросы будут обсуждаться на трехсторонней встрече.