Суперсоглашение на 100 миллиардов и никаких уступок территорий: что Зеленский предложил Трампу

Параллельно США и Украина могут подписать контракт на 50 миллиардов долларов

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом предложил ему "суперсоглашение" на 100 миллиардов долларов. Именно на такую сумму Украина хочет приобрести американское вооружение в рамках предоставления гарантий безопасности. Также Украина предлагает США контракт на десятки миллиардов долларов на производство дронов.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на собственные источники. В частности, Зеленский заявил Трампу, что Украина хочет приобрести не менее 10 батарей систем противовоздушной обороны Patriot и большое количество другого вооружения. Параллельно США и Украина могут подписать контракт на 50 миллиардов долларов, который позволит американским и украинским компаниям совместно производить беспилотники.

В то же время Зеленский сказал Трампу, что Украина продолжает настаивать на режиме безусловного всеохватывающего прекращения огня, как на первом шаге к полноценным мирным переговорам и заключению мирного соглашения. Попытка начать мирные переговоры без прекращения огня приведет к тому, что боевые действия будут продолжены, а для безопасности Украины ничего не будет сделано.

Также Украина никогда не согласится на какое-либо соглашение, предусматривающее территориальные уступки российскому режиму, отмечается в переданном Трампу документе. Киев отклоняет предложение российского правителя Владимира Путина, которое последний якобы сделал на Аляске во время саммита — вывод украинских войск из Донбасса в обмен на прекращение огня. Причина не только в Конституции, но и в том, что это создаст плацдарм для дальнейшего продвижения россиян в направлении Днепра. Это позволит Путину продолжать агрессию, не соглашаясь на мир.

Что еще есть в предложениях Зеленского, полученных Трампом:

Украина должна получить полную компенсацию за ущерб, причиненный российским вторжением. Часть компенсации потенциально может быть уплачена замороженными суверенными активами России на сумму 300 миллиардов долларов США.

Ослабление санкций может быть только в том случае, если Россия продемонстрирует реальную приверженность соблюдению будущего мирного соглашения и будет "вести честную игру". В других случаях ослабление санкционного режима против РФ недопустимо.

Напомним, 18 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон и провел там встречу с президентом США Дональдом Трампом. Кроме встречи с президентом США, прошел разговор с европейскими лидерами, сопровождающими украинского президента. Во время публичной части встречи Зеленский и Трамп сделали ряд заявлений.

Среди прочего, Трамп во время публичной части встречи с Зеленским заявил, что Украина, мол, "никогда не будет в НАТО". Но, по его словам, Украина будет иметь "хорошие гарантии безопасности" и "надежную защиту безопасности". А Зеленский пообещал, что все территориальные вопросы будут обсуждаться на трехсторонней встрече.