Трамп будто не переодевался: на встрече с Зеленским заметили одну странность

Вид хозяина Белого дома не изменился, а обстановка — да

Во время встречи глав США, Украины и лидеров Европы в Вашингтоне, Дональду Трампу, в отличие от переговоров в феврале, понравилась одежда Владимира Зеленского. Однако сам глава Соединенных Штатов был одет практически так же, как полгода назад.

На Трампе была белая рубашка, темно-синий костюм и красный галстук. Это цвета флага США, поэтому логично, что глава страны выбирает именно их для официальных встреч. Он часто одет именно таким образом.

Вверху — встреча президентов в Овальном кабинете в феврале, внизу — сейчас

От "скандала" в феврале до "лучшего разговора" сейчас

"Телеграф" сравнил настроение встреч Зеленского и Трампа в Овальном кабинете зимой и сейчас. Первые переговоры вошли в историю из-за скандала в Овальном кабинете и закончились тем, что Зеленский спешно покинул резиденцию Трампа.

В то время как нынешняя встреча полна совсем других эмоций — президенты обменивались шутками и немало улыбались. После закрытых переговоров оба лидера назвали их успешными, а Зеленский заявил, что это был лучший разговор с Трампом за все время.

В декоре Овального кабинета появляется все больше золотых элементов. Резиденция президента США в Вашингтоне приобретает черты дома бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки, ставшего символом безвкусицы. Трамп добавил золотую отделку, которая сейчас практически повсюду. "Золотые" изменения можно наглядно увидеть на фото со встречи глав Украины и США в феврале и сейчас.

Как сообщал "Телеграф", во время встречи в Белом доме Трамп заявил, что Украина, мол, "никогда не будет в НАТО". Но, по его словам, у Украины будет "хорошие гарантии безопасности" и "надежная защита безопасности". А Зеленский пообещал, что все территориальные вопросы будут обсуждаться на трехсторонней встрече.

Сам Трамп по итогам переговоров подтвердил, что звонил Путину и анонсировал начало подготовки трехсторонней встречи лидеров трех стран. По его словам, она состоится очень скоро.