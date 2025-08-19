"Не уверен, что ему хватит смелости": Мерц и Стубб посмеялись над Путиным

Политики не верят, что Путин будет придерживаться взятых на себя обязательств

Канцлер Германии Фридрих Мерц не уверен, что российскому правителю Владимиру Путину хватит смелости на то, чтобы приехать на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским и оказаться с ним лицом к лицу. А президент Финляндии Александр Стубб вообще отметил, что любые обязательства Путина вызывают скептицизм.

Об этом оба политика заявили на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме. Мерц заявил, что у него нет ощущения, что Путину хватит смелости, чтобы прибыть на трехстороннюю встречу и увидеться там с Зеленским.

Мерц также добавил, что Трампу объяснили несколько важных моментов: во-первых, саммит трех лидеров должен быть тщательно подготовлен. Во-вторых, Украине не стоит навязывать отказ от территорий или пытаться устроить переговоры без ее участия. Немецкий канцлер предположил, что если все сложится хорошо, то трехсторонняя встреча может состояться уже через пару недель.

Стубб, выступая на пресс-конференции, подтвердил эти сроки. Со всем тем финский президент отметил, что обязательства, которые берет на себя Путин, вызывают здоровый скептицизм.

"То, что вызывает небольшой скептицизм – это обязательство Путина по этому процессу. Мы должны подумать, каким образом Путина можно заставить взять на себя обязательства" Александр Стубб

Напомним, что Трамп по итогам переговоров подтвердил, что звонил Путину и анонсировал начало подготовки трехсторонней встречи лидеров трех государств. По его словам, она состоится очень скоро. Зеленский во время брифинга для прессы подтвердил заявление Трампа и назвал условия для проведения трехсторонней встречи.