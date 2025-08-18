Бред про Рюрика не интересен: стало известно, о чём говорил Рубио по итогам переговоров на Аляске

Слова Марко Рубио частично не сходятся с заявлениями Дональда Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио после встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске заявил, что путь к завершению войны лежит через компромиссы обеих сторон. Он также подчеркнул, что никто не принуждает Украину уступать территории, но в случае отказа от уступок мирное соглашение может оказаться недостижимым.

"Телеграф" собрал основные заявления американского чиновника. В частности, Рубио подчеркнул, что любые переговоры невозможны без взаимных уступок.

Территориальные уступки должны быть, однако с условием

"Как вы можете представить, каждый идёт на переговоры, желая получить 100% того, что хочет. Это касается и Украины, и, очевидно, россиян. Единственный способ достичь договорённости в любой сфере — это чтобы каждая сторона что-то получила и от чего-то отказалась", — сказал он.

По его словам, именно из-за этого процесс такой сложный и длится уже более трёх с половиной лет.

"Чем дольше идёт война, тем труднее её завершить. Каждая сторона ищет рычаги давления на другую, в этом случае и российская сторона также", — пояснил госсекретарь.

Рубио подчеркнул, что США не давят на Киев с требованием отдать территории, которых добивается Москва.

Марко Рубио / Facebook

"В конце концов, если украинцы не готовы отказаться от этого, никто не подталкивает Украину к этому", — заявил он в программе ABC News "This Week".

В то же время Рубио признал: если Киев и дальше не согласится на территориальные уступки, заключить мир будет чрезвычайно сложно.

"Я хотел бы подчеркнуть, что когда речь идёт о территориях и территориальных претензиях, это вопрос, который в конце концов должна решить Украина. Это их территория, их страна. И они сами должны решить, с чем готовы жить", — подчеркнул дипломат.

Россия всё-таки получит санкции?

Отдельно Рубио остановился на вопросе санкций. Он предупредил, что в случае провала мирных переговоров США не только сохранят уже действующие ограничения против России, но и могут ввести новые.

"Если мы не сможем достичь соглашения сейчас, это будет иметь последствия. И не только в виде продолжения войны, но и в виде всех этих санкций, а возможно, и новых", — сказал он в эфире NBC.

На вопрос, почему Белый дом не ввёл дополнительных санкций после того, как Кремль во время саммита в Анкоридже отказался от временного перемирия, Рубио ответил:

"Я не думаю, что новые санкции заставили бы Россию согласиться на прекращение огня. Они и так уже находятся под очень жёсткими ограничениями". По его мнению, чрезмерное давление в этот момент могло бы вообще сорвать переговорный процесс.

Госсекретарь США / Facebook Marco Rubio

Историчные лекции Путина никому в Вашингтоне неинтересны?

Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не собирается обсуждать версии Владимира Путина о "первопричинах войны" в Украине, с которыми российский президент приехал на встречу с Дональдом Трампом.

"Под первопричинами войны он имеет в виду эти длинные исторические жалобы, которые мы слышали многократно. Это не новый аргумент, он говорит об этом давно, и это аргумент о наступлении Запада. Я не хочу об этом говорить, это слишком долго. Мы не будем на этом фокусироваться", — отметил Рубио.

По его словам, реальной причиной войны стало вторжение России в Украину.

"Путин начал эту войну, и именно поэтому наша задача — остановить боевые действия", — подчеркнул глава Госдепа.

Перемирие или полноценное мирное соглашение – что является приоритетом сейчас

Несмотря на это, госсекретарь подчеркнул, что вопрос временного прекращения огня "не снят с повестки дня". Впрочем, все участники переговоров признают, что лучшим выходом является не перемирие, а полноценное мирное соглашение.

Марко Рубио / Facebook

Говоря о его содержании, Рубио выделил три ключевых элемента:

"Речь идёт о том, как будут выглядеть территории и границы после завершения войны, о законном стремлении Украины к долгосрочной безопасности, чтобы предотвратить повторное вторжение, а также о восстановлении страны, которая три с половиной года находится под ударами", — отметил он.

По словам госсекретаря, любое финальное решение будет означать, что "каждая сторона должна будет чем-то поступиться".

Гарантии безопасности для Украины: какими их видит Рубио

Важной составляющей Рубио назвал гарантии безопасности для Киева. Он подтвердил, что в понедельник, 18 августа, президент Владимир Зеленский и европейские лидеры в Вашингтоне обсудят этот блок.

"Чтобы наступил мир, Россия должна признать, что Украина является суверенным государством, которое имеет право на самооборону и право заключать союзы с другими странами для собственной защиты", — сказал он.

Марко Рубио / Facebook

Рубио пояснил, что именно эти гарантии должны стать предохранителем нового вторжения:

"Стороны должны создать условия, при которых Украина не подвергнется нападению снова — через два с половиной, три или четыре года, или когда бы это ни произошло".

Дипломат добавил, что США ещё не знают, готова ли Украина уступить территориями, но точно знают её стремление получить действенные гарантии.

"Украинцы хотят мира, хотят жить и отстраивать свою страну. Это очень разумное требование", — подчеркнул он.

В то же время Рубио считает, что несмотря на все усилия стороны "ещё не находятся на пороге финального соглашения". Но он отметил: определённый прогресс уже достигнут.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп якобы поддерживает предложение главы Кремля Владимира Путина о том, чтобы Украина передала России те части Донбасса, которые ей не удалось захватить.