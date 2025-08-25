"Битва добра и зла продолжается". Зеленский призвал Запад действовать решительно (видео)

Президент призвал весь мир объединиться против агрессора

Президент Украины Владимир Зеленский на Молитвенном завтраке отметил важность остановить войну в Украине. Россия не имеет права убивать, пытать людей и атаковать города.

Как отметил Зеленский, это варварство нужно остановить, ведь уже четвертый год подряд День Независимости Украины — отголоски потерь, героизма и боли. Он призвал весь мир объединиться против агрессора и положить конец его жестокости.

"Сегодня битва добра и зла продолжается. Россия продолжает атаковать, убивать, пытать, разрушать. И это нужно остановить. Ее нужно остановить", — сказал Зеленский.

По его словам, именно мир поможет Украине достичь мира, устойчивого и продолжительного. Именно за это молились 25 августа на Молитвенном завтраке и молятся каждый день. Более того, о мире просят на разных языках и в разных странах, ведь все мысли украинцев сейчас о войне на Родине.

Единство мира в этом вопросе достаточно хорошо показывает, кто настоящее зло и что его видят, говорит Зеленский. Он добавляет, что это понимание очень важно и именно оно оказывает влияние на дальнейшее развитие войны и мир.

"Я благодарю вас всех за эту поддержку, благодарю за эту борьбу ради Украины и справедливости. Спасибо за то, что распространяете правду об этой войне, объединяете людей и призываете все сердца мира быть с нами", — добавил президент.

Напомним, что Зеленский анонсировал важную встречу в конце недели украинской и американской делегаций.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кремле уже обнаружили виновных в срыве возможной встречи Зеленского и Владимира Путина, главы России. Хотя в Москве уже не раз подчеркивали, что встречи не будет "без президентской повестки дня".