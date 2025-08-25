Скандальные обвинения против Сергея Тищенко нуждаются в проверке, — политтехнолог Загородний

В адрес фигуранта дела НАБУ о хищении горючего для ВСУ и бывшем владельце "Фортуна-Банка" Сергее Тищенко раздаются громкие обвинения. В частности, он, по данным СМИ, якобы имел выгодное соглашение с гражданином РФ Игорем Наумцом (владельцем группы "Юнигран", которая в том числе добывала гранит в Коростышевском карьере) о возвращении имущества и паспорта.

Однако, как пишет политтехнолог Тарас Загородний, такие обвинения нуждаются в проверке правоохранительными органами.

Заметим, как отмечают СМИ, Сергей Тищенко якобы предложил Наумцу благодаря своей широкой сети влияния добиться возвращения ему имущества и паспорта решением суда. За это Тищенко якобы захотел забрать себе половину активов Игоря Наумца.

В эту сеть влияния, по непроверенным данным СМИ, входят: мэр Коростеня Москаленко (якобы влияет на местные органы власти, чтобы "Юнигран" мог вернуть активы), Анатолий Тищенко (родной брат Сергея Тищенко, председатель наблюдательного совета, назначенный в соответствии с решениями кипрских компаний, на действия которых наложены санкции решением СНБО), Всеволод Тищенко (племянник, якобы отвечающий за все "силовые" действия и передачу наличных), Сергей Диняк (депутат Житомирского городского совета, руководитель "Юнигран"), Ирина Парашенюк (финансовый руководитель), Михаил Пышный (адвокат и рука)

СМИ называют ключевой фигурой именно Пышного. Его партнер по фамилии Татарчук родственник скандального судьи Вовка, в свое время снявший арест с компании "Юнигран". Минюст в свою очередь, якобы под давлением людей Тищенко, принял беспрецедентное решение: отменить предыдущие нотариальные действия, и, несмотря на аресты, наложенные судебными решениями, вернули имущество на подсанкционные компании. Пышного и Наумца также связывают с сектой АллатРа, которую СБУ разоблачила в антиукраинской деятельности.

Журналисты пишут, что в настоящее время в орбите Тищенко якобы десятки компаний: от "Химмаша" до нефтебаз до ветропарков.

"По моему мнению, это достаточно серьезные обвинения, требующие проверки правоохранительными органами", — пишет эксперт.

Тарас Загородний

Напомним, что Сергей Тищенко сейчас проходит по делу так называемого "топлива Курченко". А Наумец СНБО еще давно лишил украинского паспорта и наложил санкции. Арест активов произошел еще в 2022 году.

Загородний добавляет, что тогда об этом говорили в Генпрокуратуре:

"Гражданин РФ незаконно получил право собственности на ряд специализированных предприятий, а также получил разрешения на специальное пользование недрами на территории Украины, заявляет следствие. Подконтрольные ему структуры осуществляли добычу в промышленных масштабах щебня и песка на территории Киевской и Житомирской областей. Подконтрольные ему структуры осуществляли добычу в промышленных масштабах щебня и песка на территории Киевской и Житомирской областей. Средства от реализации полезных ископаемых через группу оффшорных компаний выводились и использовались для личного незаконного обогащения. Денежные средства перечислялись в РФ, а также на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и псевдореспублик "ДНР/ЛНР".