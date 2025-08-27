Не покупайте сосиски, пока не увидите это на упаковке: в чем угроза
Какие между продуктами отличия
Сосиски любят все. Но вы знали, что есть разница между их сортами?
"Телеграф" расскажет, в чем разница между "первым" и "высшим" сортом сосисок. А также какую угрозу они могут нести.
В магазинах часто можно встретить сосиски с пометками "высший сорт" или "первый сорт". Эти слова на упаковке означают не просто разную цену, но и существенно разный слог, влияющий на качество и пользу продукта.
Высший сорт предполагает большее содержание мясного сырья – преимущественно мышечной ткани без значительных примесей. В таких сосисках меньше жира, крахмала и растительных белков, что делает их более питательными и безопасными.
Первый сорт – это продукт, где мясной части меньше. Для удешевления производства часто прибавляют больше жира, субпродукты (печень, сердце, легкие), а также растительные белки, крахмал и стабилизаторы. Такой состав не всегда вреден, но:
• в сосисках может быть больше насыщенных жиров;
• субпродукты более низкого качества могут содержать больше холестерина;
• пищевые добавки и растительные белки снижают питательную ценность и могут вызывать аллергические реакции у чувствительных людей.
"Телеграф" подготовил инфографику, которая поможет разобраться в различиях между сосисками высшего и первого сорта — от содержания мяса до цены и качества ингредиентов. Теперь вы сможете сознательно выбирать продукт, который лучше всего отвечает вашим потребностям и бюджету.
