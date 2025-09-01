Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия был задержан в Хмельницкой области: что известно

Вероятного подозреваемого задержали в Хмельницкой области

Вероятного подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины и действующего народного депутата Андрея Парубия 30 августа во Львове в ночь с 31 августа на 1 сентября задержали в Хмельницкой области.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Информацию также подтвердил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, отдельное сообщение опубликовала Служба безопасности Украины.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Продолжаются необходимые следственные действия. Поручил предоставить обществу имеющуюся информацию. Спасибо правоохранителям за оперативную и слаженную работу. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть установлены", — написал Зеленский.

Министр Клименко сообщил, что предполагаемого подозреваемого задержали в Хмельницкой области. По словам Клименко, уже сейчас можно сказать, что убийство было тщательно спланировано.

"Вероятный стрелок несколько минут назад задержан на Хмельнитчине. Много деталей сейчас не будет. Только скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега. В очередной раз полицейские и работники Службы безопасности Украины показали высокий профессиональный уровень. Через 24 часа после убийства уже вышли на прямой след стрелка, а через 36 часов задержали. Больше деталей впоследствии будет от полиции", — написал он.

В СБУ подтвердили информацию Клименко, отметив, что задержать подозреваемого удалось очень быстро. Также в СБУ подтвердили, что исполнитель очень тщательно планировал покушение на Парубия.

"Фигурант был задержан в Хмельницкой области. По данным следствия, покушение на народного депутата тщательно готовилось заранее: исполнитель изучал график передвижений погибшего, прокладывал маршрут и подготовил план побега… В настоящее время продолжаются следственные действия. О дальнейшем ходе расследования правоохранители будут информировать дополнительно", — говорится в сообщении.

Убийство Парубия

Как известно, около полудня 30 августа неизвестный мужчина с рюкзаком "Glovo" и в мотоциклетном шлеме застрелил Андрея Парубия во Львове. Он произвел восемь выстрелов в Парубия из пистолета. Из-за этого нардеп погиб на месте до приезда скорой помощи. Во Львове был объявлен план "Сирена", а в поисках преступника привлекли СБУ. В полиции говорили, что преступника пока не нашли. Там добавили, что он тщательно спланировал нападение и, вероятно, давно следил за жертвой.

Однопартиец Парубия Алексей Гончаренко в комментарии "Телеграфу" выразил убеждение, что за убийством стоят россияне. Сам факт нападения он называет актом террора.

Такое же мнение разделяет народный депутат Николай Княжицкий. Он рассказал "Телеграфу", что за нападением на Парубия стоит Россия. По его словам, однажды бывшего спикера Рады уже пытались убить возле гостиницы "Киев".