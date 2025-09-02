Появилось фото сына подозреваемого в убийстве Парубия: он считается пропавшим без вести

Подозреваемый заявил, что признает вину за убийство и хочет попасть в Россию для поиска тела сына

Подозреваемый в убийстве экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия сообщил, что сообщения о шантаже спецслужб РФ относительно информации о его сыне ложны. Ранее в сети публиковали данные, что мужчина установил контакт с россиянами, когда искал данные о сыне-военнослужащем, что с 2023 года считается без вести пропавшим на Бахмутском направлении.

Журналист Владимир Бондаренко нашел на сайте ГУНП розыскную карточку на сына подозреваемого в совершении убийства. На портале действительно указано, что Сцельников Михаил-Виктор Михайлович пропал без вести 19 мая 2025 года в городе Бахмут, Донецкая область.

Данные сына мужчины, подозреваемого в убийстве Парубия

Имя подозреваемого в убийстве – Сцельников Михаил Викторович, 1973 года рождения. Во время суда он заявил, что признает ответственность за убийство и хочет внести свое имя в список обмена.

Я признаю, что я его убил. И хочу проситься, чтобы меня обменяли на военнопленных, чтобы я мог уехать и найти тело своего сына подозреваемый в убийстве Андрея Парубия

Михаил Сцельников, подозреваемый в убийстве Парубия

Также мужчина утверждает, что сообщение о шантаже со стороны российских спецслужб информацией о пропавшем без вести на войне сыне является неправдой.

Убийство Парубия, по словам киллера, это "место украинским властям".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что эксследователь считает, что к убийству Андрея Парубия мог присутствовать еще один человек. Вывод об этом он сделал после анализа видеозаписи.