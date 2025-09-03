"Не трогайте уже ту Банковую": скандальный нардеп хочет переименовать улицу в Киеве в честь Парубия

Реакция общественности оказалась противоречивой и даже иронической

30 августа Украину потряс трагическое известие — во Львове застрелили члена Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Веховной Рады, экс-председателя ВРУ Андрея Парубия. На фоне этого события народный депутат Николай Тищенко предложил переименовать одну из самых известных улиц Киева – Банковую – в честь погибшего.

Это вызвало резонанс в соцсетях и волну реакций пользователей. Видео-обращение опубликовал украинский Telegram-канал.

По словам депутата, Парубий является "настоящим украинцем и героем", а потому улица в центре столицы должна носить его имя. В своей речи Тищенко отметил символичность такого шага и попросил общественность поддержать его предложение.

Впрочем, реакция общества оказалась достаточно неоднозначной и даже иронической. В комментариях пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни — поддержали, другие — жестко раскритиковали инициативу. Например, один зритель отметил: "Правильно сказал, русскомерным пид**** дупло порвало". В то же время другой комментатор отреагировал резко: "Сходка диб**** сегодня в полном объеме".

Что пишут украинцы под видео

Не обошлось и без откровенного сарказма. Люди шутили, что депутат мог бы сам сменить себе имя, например, на "Котлета", как его в шутку прозвали украинцы. Еще одна пользовательница с иронией отметила, что это, пожалуй, "самое адекватное, что он предлагал, поэтому и показали".

Некоторые высказали более сдержанную, но критическую позицию. Одна пользовательница заметила: "А через пару десятков лет что-то изменится, снова переименовать в следующего героя… Не трогайте уже ту Банковую". Остальные подчеркивали, что на фоне военного времени такие инициативы выглядят как отвлечение от реальных проблем. Так, одна из комментаторок написала, мол "просто важный вопрос на это время, все вопросы решили, только улицы не переименовали".

Некоторые вообще назвал идею откровенным пиаром. В комментариях звучали мысли типа "как же не попиариться" и "пиарчик подвернулся".

Однако острее всего отреагировали те, кто предложил собственные альтернативы. Например, одна комментатор написала: "Я предлагаю Банковую переименовать в Тищенко-неадеквата." А другой пользователь в шутку добавил: "Давайте переименуем в Тищенко, сделав некоторые манипуляции перед этим".

И хотя окончательное решение еще не принято, уже сейчас ясно: предложение о переименовании улицы Банковой в Киеве не оставило равнодушным никого.

Ранее "Телеграф" сообщал, что народный депутат Андрей Гончаренко во время похорон Андрея Парубия прокомментировал трагедию. Он убежден, что подозреваемый в убийстве Михаил Сцельников был лишь орудием в руках Кремля.