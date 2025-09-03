Пропагандисты позже изменили заявление российского чиновника

В России хотят ужесточить лимит на легионеров в высшем футбольном дивизионе страны. На этом фоне отличился министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, который называет себя "солдатом" Путина.

Дегтярев в комментарии "ТАСС" заявил, что место россиян в первенстве России забирают "кривоногие бразильцы". Примечательно, что после огласки пропагандисты убрали из заявления Дегтярева слово "кривоногие", однако в Интернете успели распространить новость в оригинале.

Когда в 2020 году лимит резко ослаб, игровое время россиян резко уменьшилось и дальше снижалось. Сейчас уже на 40%. Чье-то место занял какой-то кривоногий бразилец. Михаил Дегтярев

Высказывания Дегтярева раскритиковали в сети. Пользователи назвали российского министра "шовинистом".

Примечательно, что Бразилия является членом БРИКС. Пропагандисты убрали оскорбительное высказывание российского министра из статьи, видимо, чтобы не портить отношений с бразильцами.

На данный момент в Российской премьер-лиге (РПЛ) можно заявлять до 13 иностранцев. 8 легионеров одновременно можно заигрывать на поле. Дегтярев хочет уменьшить заявку иностранцев до 10 футболистов и выпускать на поле одновременно до 5 легионеров.

Отметим, Дегтярев является ярым путинистом. Он называет себя "солдатом Владимира Путина" и готов прислуживать ему аж до пенсии. Льстивые высказывания о главе Кремля привели Дегтярева в правительство РФ. К слову, Михаил в конце 2024 года единолично возглавил российский спорт.

Напомним, Венгрия добилась от Европейского Союза исключения Дегтярева из санкционных списков. Это вызвало бурную реакцию в Эстонии.