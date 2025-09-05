Писать будут не все: что известно о ДПА в 2026 году

Уже скоро ДПА станет обязательной

Который год в Украине не будут проводить общую государственную итоговую аттестацию (ДПА в украинском, державна підсумкова атестація). Однако в тестовом режиме все же введут для части классов, однако исключительно добровольно.

Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в интервью "Зеркалу недели". Он подчеркнул, что соответствующий законопроект уже зарегистрировали. Аналогично поступали и в предыдущие годы после вторжения России.

В тестовом режиме добровольно можно будет сдать ДПА в начальной школе. Подобное тестирование в следующем учебном году планируется провести для тех, кто заканчивает девятый класс.

Оно будет добровольным, чтобы избежать лишнего стресса для детей Сергей Бабак, глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций

Потребность в проведении тестирования связана со стартом профильной старшей школы. Планируется это внедрить с 1 сентября 2027 года. Именно в этот год ДПА после девятого класса станет обязательным.

Это тестирование будет решать судьбу ученика, или он будет учиться в профильной старшей школе или будет идти в профессиональный колледж. Этот и последующие учебные годы проверочные, ведь нужно отработать процедуру и исправить возможные ошибки пилотного проекта.

Напомним, ДПА проводилась в 4, 9 и 11 классах. Пока же оставили выпускное тестирование, дающее право на поступление — НМТ (мультипредметный тест).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине анонсировали зимнюю вступительную кампанию, но пока деталей относительно нее немного. Кабмин должен разработать систему вступления.