Писатимуть не всі: що відомо про ДПА в 2026 році

Вже незабаром ДПА стане обов'язковою

Котрий рік поспіль в Україні не проводитимуть загальну державну підсумкову атестацію (ДПА). Проте в тестовому режимі все ж таки введуть для частини класів, проте — виключно добровільно.

Про це розповів голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в інтерв'ю "Дзеркалу тижня". Він наголосив — відповідний законопроєкт вже зареєстрували. Аналогічно робили і в попередні роки після вторгнення Росії.

В тестовому режимі, добровільно можна буде здати ДПА в початковій школі. Подібне тестування в наступному навчальному році планують провести для тих, хто закінчує дев'ятий клас.

Воно буде добровільним, щоб уникнути зайвого стресу для дітей Сергій Бабак, голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій

Потреба в проведенні тестування пов'язана зі стартом профільної старшої школи. Планують це впровадити з 1 вересня 2027 року. Саме в цей рік ДПА після дев'ятого класу стане обов'язковим.

Це текстування вирішуватиме долю учня, або він вчитиметься в профільній старшій школі або ж матиме йти до професійного коледжу. Цей та наступний навчальні роки — перевірчі, адже потрібно відпрацювати процедуру та виправити можливі помилки пілотного проєкту.

Нагадаємо, ДПА проводили в 4, 9 та 11 класах. Наразі ж залишили випускне тестування, яке дає право на вступ — НМТ (мультипредметний тест).

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні анонсували зимову вступну кампанію, але наразі деталей щодо неї небагато. Кабмін має розробити систему вступу.