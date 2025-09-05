Какая область больше пьет: здесь ловят тысячи пьяных водителей ежемесячно (документ)

Есть три области, где зафиксированы тысячи случаев пьяного вождения

За семь месяцев 2025 года украинские полицейские остановили более 82 тысяч нетрезвых водителей. Каждый день на дорогах страны ловят десятки людей, которые садятся за руль после употребления алкоголя и создают опасность для всех участников движения.

Но по разным областям данные очень отличаются, в некоторых случаях в 5-6 раз. Об этом "Телеграф" узнал из официального ответа департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины.

Больше всего пьяных водителей поймали в трех областях. Возглавляет этот антирейтинг Днепропетровщина – здесь было составлено 8247 протоколов всего за 7 месяцев. На втором месте – Харьковщина с 6974 случаями, третье место у Одесщины, здесь было зафиксировано 6836 протоколов.

Статистика составленных протоколов по статье 130 по областям за январь-июль 2025 г.

Меньше всего нетрезвых автомобилистов обнаружили в Херсонской области — всего 690 протоколов за весь период. Ивано-Франковская область занимает второе место с конца с 1226 случаями, а Закарпатье — третье с 1443 протоколами. Объясняются малые цифры в основном малым количеством населения и размером этих областей, а в Херсонской области из-за боевых действий стало гораздо меньше гражданского транспорта.

