За Путина, за Трампа! В сети появилось видео якобы российского штурма под флагом США

Инцидент якобы зафиксирован в Запорожье

В сети завирусилось видео, на котором якобы танк с флагом России и США штурмует позиции ВСУ. В Украине уже прокомментировали этот инцидент.

Как отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, если это действительно правда, то действия оккупантов — наглость максимального уровня. Ведь приплетаться к убийствам гражданских людей символику США не допустимо.

"Фактически россияне используют в собственной террористической, захватнической войне с убийствами гражданских людей символику Соединенных Штатов. Максимальная наглость", — сказал Ермак.

Заметим, что пропагандисты утверждают, что это якобы трофейный американский бронетранспортер М113. По их словам, эту технику давали ВСУ как помощь, а теперь "россияне захватили ее". Отмечается, что видео снято якобы в районе Малой Токмачки в Запорожье.

Добавим, что в настоящее время правдивость этого ролика вызывает сомнения, ведь это может быть очередным фейком. Особенно учитывая, что только три дня назад президент США Дональд Трамп встретился с главой России Владимиром Путиным, а на 18 августа у него запланированы переговоры с Владимиром Зеленским.

Напомним, Трамп уже свирепствует из-за заявлений СМИ относительно Аляски, где переговоры с Путиным якобы стали свидетельством его победы. Такие выводы распространяли многие СМИ, учитывая торжественный прием, поездку в одном авто и т.д.

