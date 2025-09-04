Европа остается один на один с Россией? США приняли важное решение по обороне

Европейские чиновники были поражены этим сообщением

На прошлой неделе чиновники Пентагона сообщили европейским дипломатам, что США не будут больше финансировать программы учений и оснащения военных в восточноевропейских странах.

Одними из основных получателей этой помощи являются страны Балтии, граничащие с Россией – Эстония, Латвия и Литва. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на информированные источники.

США собираются постепенно свернуть программы содействия безопасности европейских армий вдоль границы с Россией, поскольку это подталкивает континент к тому, чтобы он сам вкладывал больше средств в собственную оборону.

Этот шаг отвечает усилиям Дональда Трампа по переоценке и переориентации иностранной помощи и должен побуждать европейские страны увеличить собственные расходы на оборону.

Точная сумма финансирования, которая будет отменена, неизвестна, но речь может идти о сотнях миллионов долларов. Среди основных получателей этой помощи – Эстония, Латвия и Литва.

Европейские правительственные чиновники были поражены этим сообщением и пытаются получить дополнительные детали от Вашингтона, пишет издание.

Европейские чиновники также пытаются понять, сможет ли внутреннее финансирование восполнить пробелы, или сокращения повлияют на критически важные элементы европейской безопасности.

По словам отставного американского адмирала Марка Монтгомери, ныне старшего научного сотрудника аналитического центра "Фонд защиты демократий", потеря американской военной помощи станет для стран Балтии "очень тяжелым испытанием".

"Вся идея здесь состоит в том, чтобы дать им возможность защитить себя", – сказал он.

Все три государства имеют сухопутные границы с Россией, и регион подвергался атакам, которые приписываются Москве, в том числе на критически важную инфраструктуру в Балтийском море, отмечает FT.

Кроме того, администрация Трампа проводит пересмотр дислокации своих войск по всему миру и заявила о намерении сократить свое присутствие в Европе.

Напомним, президент США Дональд Трамп убежден, что глава Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин не готовы встретиться, но "что-то должно произойти". Трамп настроен оптимистично.