Была цветущей богатой деревней, а стало мишенью: что известно о Яровой, где РФ убила десятки людей одним ударом (карта)

9 сентября Россия ударила авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области – удар произошел как раз в то время, когда люди получали пенсии. Погибли более 20 человек, столько же ранены. Очередная ужасная атака окупантов снова доказала — для российских военных нет понятия гражданских людей.

"Телеграф" рассказывает, где расположена деревня Яровая, какой была эта деревня до войны, во время оккупации и почему население здесь постоянно под угрозой российских обстрелов.

Исторический поселок на берегу Северского Донца между фронтом и мирной жизнью

Яровая на карте

Яровая – это поселок в Лиманской городской общине Краматорского района Донецкой области. Расположен над рекой Северский Донец. У поселка проходит железная дорога, станция Яровая. Большинство населения работало на заводах в Лимане, однако с началом войны предприятия разбомблены или релокованы.

Поселок основан в 1670 году. По преданию, его основали переселенцы из-за Днепра, осевшие в северо-западной части современного поселка у яра, оврага, где протекал ручей. Именно от этого оврага и происходит название поселения.

Сколько к фронту и какие угрозы

Яровая расстояние до фронта

До фронта отсюда почти десять километров, поэтому Яровая ежедневно подвергается обстрелам, а местное население — постоянная мишень для российских ударов. Фактически жители Яровой ежедневно балансируют между жизнью и смертью. Оккупанты могут атаковать деревню разными видами оружия:

авиабомбами (как произошло именно 9 сентября);

системами залпового огня "Смерч" и "Град";

артиллерийскими снарядами

ракетными ударами

Какова была до войны Яровая: богатая деревня, которую оккупанты почти уничтожили

До войны Яровая была цветущей деревней с развитой инфраструктурой. По словам местных жителей, здесь была плодородная земля, люди занимались сельским хозяйством и работали на предприятиях соседнего Лимана.

"Здесь земля плодородная и люди труженики. Здесь все выращивалось, здесь около воды. Я здесь с 2004 года. У меня плантация клубники была. Смородина, малина — здесь все растет", — рассказывала местная жительница Валентина "Суспільному".

До полномасштабного вторжения в Яровой жили около 2800 человек. Село имело всю необходимую инфраструктуру: общеобразовательную школу, детский сад, почтовое отделение, амбулаторию, аптеку, библиотеку и магазины. Сейчас почти все здесь – руина.

Как выглядел детский сад в Яровой, ноябрь 2022 года. Фото: Суспільне Донбасс

Четыре месяца ада под оккупацией

Церковь УПЦ МП в селе Яровая вплоть до полномасштабной войны. Фото — "Восточный вариант".

После начала полномасштабного вторжения Яровая была четыре месяца под оккупацией – с весны до сентября 2022 года.

Первое, что сделали русские войска после захвата села, расстреляли школу и детский сад, хотя там никого не было. "Когда россияне заехали в поселок — первое, что они сделали, это были выстрелы по школе. Там никого не было, но они сразу начали стрелять по школе, потом поехали дальше по поселку на танке", — вспоминал староста села Дмитрий Дремлюженко.

За время оккупации российские войска уничтожили в Яровой около ста домов местных жителей. Во время оккупации в поселке оставалось более шестисот человек.

Поселок Яровая Лиманской общины в Донецкой области был деоккупирован в сентябре 2022 года. В поселок после освобождения вернулись 250 человек. Местные жители восстанавливают поврежденные российскими обстрелами дома. На март 2024 года в Яровой насчитывалось 880 жителей — почти втрое меньше, чем до войны.

Больше года после освобождения в деревне не было электричества. Разрушенными остаются школа и детский сад. "У нас был хороший садик, но он разрушен. Его восстановить — лучше построить новый, более современный, потому что этот полностью разрушили", — рассказывал староста.

