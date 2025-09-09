Було квітучим заможним селом, а стало мішенню: що відомо про Ярову, де РФ вбила десятки людей одним ударом (карта)

"Телеграф" розповідає про село Ярова, чому люди тут — постійна мішень, і чому населення було заможним, поки не прийшли росіяни на нашу землю

9 вересня Росія вдарила авіабомбою по селищу Ярова в Донецькій області — удар відбувся якраз в той час, коли люди отримували пенсії. Загинуло понад 20 людей, стільки ж поранені. Чергова жахлива атака окупантів знову довела — для російських військових немає поняття цивільних людей.

"Телеграф" розповідає, де розташоване село Ярова, яким було це село до війни, під час окупації та чому населення тут постійно під загрозою російських обстрілів.

Історичне селище на березі Сіверського Дінця між фронтом і мирним життям

Ярова на карті

Ярова — це селище в Лиманській міській громаді Краматорського району Донецької області. Розташоване над річкою Сіверський Донець. Біля селища проходить залізниця, станція Ярова. Більшість населення працювало на заводах у Лимані, проте з початком війни підприємства розбомблені або релоковані.

Селище засноване 1670 року. За переказами, заснували переселенці з-за Дніпра, які осіли в північно-західній частині сучасного селища біля урвища, яру, де протікав струмок. Саме від цього яру й походить назва поселення.

Скільки до фронту та які загрози

Ярова відстань до фронту

До фронту звідси майже десять кілометрів, тому Ярова щоденно потерпає від обстрілів, а місцеве населення — постійна мішень для російських ударів. Фактично жителі Ярової щодня балансують між життям і смертю. Окупанти можуть атакувати село різними видами зброї:

авіабомбами (як сталося саме 9 вересня);

системами залпового вогню "Смерч" та "Град";

артилерійськими снарядами

ракетними ударами.

Якою була до війни Ярова: заможне село, яке окупанти майже знищили

До війни Ярова була квітучим селом з розвинутою інфраструктурою. За словами місцевих жителів, тут була родюча земля, люди займалися сільським господарством і працювали на підприємствах сусіднього Лиману.

"Тут земля родюча і люди труженики. Тут все вирощувалося, тут близько вода. Я тут з 2004 року. В мене плантація полуниці була. Смородина, малина — тут все росте", — розповідала місцева жителька Валентина "Суспільному".

До повномасштабного вторгнення в Яровій жили близько 2800 людей. Село мало всю необхідну інфраструктуру: загальноосвітню школу, дитячий садок, поштове відділення, амбулаторію, аптеку, бібліотеку та магазини. Зараз майже все тут — руїна.

Як виглядав дитячий садочок у Яровій, листопад 2022 року. Фото: Суспільне Донбас

Чотири місяці пекла під окупацією

Церква УПЦ МП у селі Ярова до повномасштабної війни. Фото - "Східний варіант".

Після початку повномасштабного вторгнення Ярова була чотири місяці під окупацією — з весни до вересня 2022 року.

Перше, що зробили російські війська після захоплення села, — розстріляли школу і дитячий садок, хоча там нікого не було. "Коли росіяни заїхали в селище — перше, що вони зробили, це були постріли по школі. Там нікого не було, але вони відразу почали стріляти по школі, потім поїхали далі по селищу на танку", — згадував староста села Дмитро Дремлюженко.

За час окупації російські війська знищили в Яровій близько сотні будинків місцевих жителів. Під час окупації в селищі залишалися понад шістсот людей.

Селище Ярова Лиманської громади на Донеччині було деокуповане у вересні 2022 року. У селище після звільнення повернулись 250 людей. Місцеві жителі відновлюють пошкоджені російськими обстрілами будинки. Станом на березень 2024 року в Яровій налічувалося 880 жителів — майже втричі менше, ніж до війни.

Понад рік після звільнення в селі не було електрики. Зруйнованими залишаються школа та дитячий садок. "У нас був гарний садочок, але він зруйнований. Його відновити — краще побудувати новий, більш сучасний, тому що цей повністю зруйнували", — розповідав староста.

