Ініціаторкою весілля Турчинова була теща: що відомо про дружину "кривавого пастора"

Ганна Турчинова — викладачка в університеті і кілька років тому потрапляла у скандал з ЛГБТ

Олександр Турчинов — колишній народний депутат, голова Верховної Ради і в.о. президента у 2014 році, коли Янукович втік з України. Після початку повномасштабного вторгнення він долучився до ТРО, але останнім не показується на публіці. Дружина політика завжди була в його тіні, але будувала власну кар’єру і зараз працює викладачкою в університеті.

У шлюбі вони вже 34 роки. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про обраницю Олександра Турчинова.

Що відомо про дружину Олександра Турчинова

Ганна Володимирівна (у дівоцтві Белиба) народилася у Дніпрі. Зараз їй 55 років. Понад 30 років вона працює викладачкою англійської мови в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. У 2006 році дружина Турчинова стала завідувачкою кафедри іноземних мов.

Ганна Турчинова

Із Олександром Валентиновичем вони одружилися у 1991 році і разом вже 34 роки. А познайомилися вони у 1998 році. Тоді Турчинов був заввідділу агітації і пропаганди Дніпропетровського обкому комсомолу. Він прийшов агітувати студентів на факультет журналістики. Ганна відгукнулася на заклик, і згодом у них почалися романтичні стосунки.

До одруження молоду пару підштовхнула теща. За словами Турчинова, саме вона призначила дату весілля.

Одного разу прийшов в гості до Аніних батьків. Її мама, у якої вичерпалося терпіння, "питання" вирішила просто. Вона поставила мене перед фактом: "Ми замовили ресторан на таке-то число. Це через три місяці .." Я погортав свій робочий графік: так, на це число ще не було заплановано зустрічей. Теща поцікавилася: "Не заперечуєте?", Я відповів: "Ні, все нормально. У цей день якраз вільний. Олександр Турчинов

Олександр Турчинов з дружиною Ганною

Відомо, що за релігією родина Турчинових — протестанти. А Ганна — християнка і вона не сприймає ЛГБТ-спільноту.

Висловлювання Ганни Турчинової щодо ЛГБТ

У 2018 році Ганна Турчинова опинилася в центрі гучного скандалу через свою публікацію на сайті Censor.net під назвою "Гомодиктатура. Як розбещувати дітей". У колонці вона різко розкритикувала антидискримінаційні поправки до шкільних підручників, запропоновані Міносвіти. Текст спричинив хвилю обурення, а студенти НПУ Драгоманова навіть закликали відсторонити Турчинову від посади декана факультету природничо-географічної освіти та екології.

Дружина Олександра Турчинова Ганна

Напад на Ганну Турчинову

У 2016 році Турчинова стала випадковою жертвою нападу в стінах університету. Чоловік із ножем — юрист із Донецька Володимир Оленцевич — переплутав її з колегою через схожу зачіску. Він схопив викладачку за шию та приставив лезо, проте швидко зрозумів помилку. У цей момент Турчинова закричала, а охоронець скористався розгубленістю нападника, вибив ніж і затримав його до приїзду поліції.

