Дальше лето – только за деньги. По сети несутся яркие мемы о наступлении осени

Однако лето еще немного побудет с нами

Не успели украинцы отсмеяться над шутками о 1 сентября, как сеть уже разрывают мемы о наступлении осени. Юмор помогает смириться с наступлением холодного сезона.

"Телеграф" собрал самые яркие мемы о наступлении осени. Украинцы шутят, что это было хорошее лето, ведь "я хотя бы не умер".

Россияне пытаются отнять у нас жизнь, и способность радоваться ей. Все лето враг бил по мирным городам, атакуя жилые дома, поэтому не умереть — уже неплохой результат.

Также шутят, что дальше лето только за деньги. Впрочем, лето останется с нами еще по крайней мере до 10 сентября. По прогнозу синоптиков, в первую десятидневку месяца кое-где воздух раскалится до +37 градусов.

Другой мем построен на том, что между 1 июня и 1 сентября – одно моргание глазами. Некоторых уже 1 сентября осень успела "задолбать".

Ранее "Телеграф" публиковал мемы о завершении лета. В 2025 году оно оказалось настолько бурным, что украинцы даже не успели его почувствовать. Шутили и о быстротечности лета, и о том, как мы его упустили.