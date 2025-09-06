"Несколько штурмов за день на электросамокатах": десантники рассказали о тактике российских штурмов возле Филии

Противник редко атакует бронированной техникой и не считает потери

Бои в лесистой местности у села Филия имеют свою специфику по сравнению с другими участками фронта. Об особенностях российской тактики наступления и способах противодействия ей рассказал в комментарии "Телеграфу" начальник отделения коммуникаций 46 отдельной аэромобильной Подольской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ старший лейтенант Александр Неизвестный.

По его словам, российские подразделения на этом участке фронта демонстрируют достаточно разнообразную тактику приближения к украинским позициям.

Обычно личный состав противника пытается максимально быстро приблизиться к нашим позициям, используя квадроциклы, мотоциклы и даже электросамокаты и вступить в стрелковый бой. Изредка бывают случаи, когда враг использует для этих целей боевые бронированные машины. Александр Неизвестный, глава отдела комуникаций 46 ОАэмбр

Подготовка к штурму происходит по стандартной российской схеме с интенсивными обстрелами.

"Запланированную для штурма позицию за 1-2 часа до начала обстреливают управляемыми авиационными боеприпасами, артиллерией всех типов (ствольной артиллерией, минометами, РСЗО), ударными БпЛА и БпЛА, приспособленными к сбросу гранат и мин", — рассказал представитель.

Особенностью российской тактики на этом участке есть чрезвычайная настойчивость в попытках захватить позиции.

"Пытаясь преодолеть сопротивление украинских воинов, кацапские борцуны часто штурмуют одну позицию несколько или даже несколько раз, применяя всю номенклатуру оружия дальнего действия, пренебрегая десятками своих утраченных "ваєнных" ", — отметил офицер.

Село Филия в Днепропетровской области

Россияне пытаются закрепиться в лесах у Филии, надеясь на тактические преимущества такой местности. Однако, как объясняет украинский военный, ситуация неоднозначна.

Превышение над противником почти всегда позволяет обнаружить его подразделения, раньше и успешнее их поразить. В то же время волнистый рельеф лучше равнинного позволяет маскировать и защищать личный состав, вооружение и технику. Александр Неизвестный, глава отдела комуникаций 46 ОАэмбр

Кроме того, современные технологии несколько изменяют традиционные преимущества рельефа.

"Однако в условиях массированного применения разведывательных и ударных БпЛА, часть выгод от холмистой местности удается нивелировать. В текущих условиях лесистая местность предоставляет больше возможностей скрывать и маскировать свои силы и средства", — пояснил он, добавив, что "лесная местность позволяет окапываться даже непосредственно рядом с противником".

Следует упомянуть, что последние три года Серебрянский лес на границе Луганской и Донецкой областей остается одной из самых горячих точек фронта, где россияне тщетно пытаются прорвать украинскую оборону. Даже после полного уничтожения леса артиллерией бои там не прекращаются.

На вопрос о возможности повторения такого сценария возле Филии, представитель 46-й бригады отметив, что Серебрянский лес и лес вблизи села Филия все же разные по своему размеру, происхождению, составу, плотности, рельефу, гидрографии и расположению населенных пунктов.

Поэтому их сравнение уместно только с теоретической точки зрения. Бои в лесистой местности сложны для предсказания и прогнозирования.

По словам военного, 46 ОАэмбр выполняет задачи на тактическом уровне. Поэтому не может дать стратегическую оценку определенных участков местности.

"Но мы глубоко убеждены, что для каждого украинца стратегически важен каждый клочок нашей земли, потому что он обильно полит кровью Украинских Героев!", – подытожил Александр Неизвестный.

46-я отдельная аэромобильная Подольская бригада Десантно-штурмовых войск продолжает выполнять задачи по обороне в одном из самых сложных направлений, где лесистая местность создает особые условия для ведения боевых действий.