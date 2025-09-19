Напоминает человеческие ребра. Где в Карпатах находится уникальная гора с озером

Она входит в горы-двухтысячники

Украинские Карпаты имеют немало интересных и уникальных гор, очаровывающих путешественников. Одной из таких является гора Ребра, на вершине которой установлен флаг украинских гор-двухтысячников.

"Телеграф " расскажет, что особенного на этой горе и как до нее добраться. Заметим, что гора Ребра находится в горном Черногорском хребте.

Гора Ребра

Основная особенность этой горы – это ее ландшафт, напоминающий человеческие ребра. К слову, многие энтомологи уверены, что именно поэтому она получила такое название. Северные и северо-восточные склоны горы Ребра – это крутые скалистые обрывы.

Рядом с этой вершиной есть Гутин Томнатик (2016 м), гора Бребенескул (2035 м) и Туркул (1933 м). Сейчас Ребра одни из ключевых элементов туристических маршрутов в Карпатах, хотя еще сто лет назад они фактически были одним из пограничных пунктов. Ведь когда-то по ним проходила граница между Чехословакией и Польшей. К слову, до сих пор местами можно увидеть остатки колючей проволоки или столбы. Однако гора Ребра разделяет Закарпатскую и Ивано-Франковскую области.

Вершина горы Ребра

Кроме горных хребтов и непревзойденного вида, у подножия горы можно встретить довольно редкие растения — сосну кедровую, карпатскую желтозилку, мохообразный камнеломку, насельницу лежащую и т.д. Также здесь есть высокогорное озеро, которое в народе называют "Глазами неба" или озеро Неистовое.

Озеро Неистовое

Какие пешеходные маршруты в Карпатах включают гору Ребра

Маршрут из с. Быстрец. Он простирается через горную долину Марышевскую и г. Шпицы вплоть до столбца "Под Ребрами (1930 м)". Затем следует перейти на красный маркер, который приведет к горе Ребра. Этот маршрут займет около 6 часов.

Маршрут из села Быстрец к горе Ребра

Еще один маршрут начинается с НСБ "Заросляк", что вблизи с. Ворохта. Здесь следует идти по желтому маркеру к озеру Неистовое, а оттуда – по красному маркеру. Время около 4 часов.

Есть маршрут и от села Говерла. Следует двигаться по синему маркеру через КПП "Карпатский биосферный заповедник" и Туркульскую долину. С подножия горы Туркул перейти на красный маркер у столбца "Под Ребрами (1930 м)". От с. Говерла до горы Ребра по этому маршруту можно добраться за 5 часов.

Гора Ребра

Как доехать до начала маршрута

Общественный транспорт. До с. Быстрец идут автобусы из Ивано-Франковска, Верховины и Ворохты. До Ворохты можно добраться поездом Киев-Ворохта или Киев-Рахов, или же поехать автобусом. Из Рахова ходят автобусы в с. Говерла.

Автомобилем. До с. Быстрец: из Ивано-Франковска по трассе T0906 в Надворное, там переход на трассу H09 через Делятин, Яремче и Татаров. Далее едем по трассе P24 через Ворохту, а перед с. Верховина поворачиваем направо, едем через с. Красник и в месте, где встречаются реки Черный Черемош и Быстрица, еще раз поворачиваем направо. Если едете из Ужгорода, можно следовать по трассе H09 через Мукачево, Хуст, Тячев, Рахов, Ясиня, Ворохту и далее по упомянутому маршруту.

До с. Говерла: из Ужгорода – через Мукачево, Хуст, Тячев, Рахов, Ростоки, Луги. Из Ивано-Франковска: по трассе H09 через Надворную, Татаров, Ясиня, Квасы, Ростоки, Луги.

