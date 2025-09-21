Уникальный немецкий хлеб из Харькова уже не вернуть: как завод, который не сломала война, утонул в долгах

"Телеграф" показывает, как предприятие с уникальной немецкой технологией и культовыми рецептами оказалось в центре бизнес-баталий и судебных процессов.

В сентябре 2025 года Хозяйственный суд Днепропетровской области поставил точку в истории одного из известнейших предприятий Харьковщины. ООО "Салтовский хлебзавод" официально признано банкротом. Причина — накопившиеся долги на сумму более двух миллионов гривен. Для тысяч харьковчан это не просто закрытие очередного предприятия, а конец эпохи любимого "черного круглого" хлеба, славившегося когда-то на весь регион.

"Телеграф" рассказывает, как предприятие с уникальной немецкой технологией и более чем тридцатилетней историей стало заложником большой политики и в конце концов не выдержало финансового давления.

Об уникальных печах и технологии "черного круглого"

История легендарного харьковского хлеба началась задолго до создания самого "Салтовского хлебозавода". Секрет неповторимого вкуса черного круглого кроется в уникальных печах, которые составили немцы на 3-м хлебозаводе еще после Второй мировой войны. Именно эта технология и особенная рецептура принесли харьковскому хлебу такую популярность.

Старшие поколения до сих пор помнят те времена, когда из харьковских командировок обязательно привозили буханку такого хлеба. Родственники передавали его с оказией наравне с другими ценными гостинцами. Мягкие румяные батоны с хрустящей корочкой и фирменный "черный круглый" стали визитной карточкой города-миллионника.

Салтовский хлебзавод – точка продажи

Официально история ООО "Хлебзавод Салтовский" началась в апреле 2001 года. Предприятие было создано на базе ОАО "Харьковский хлебозавод №11", работавшего с лета 1995 года. Новый завод практически сразу получил звание одного из крупнейших производителей хлебобулочной и кондитерской продукции в Харькове и области.

Когда политический реванш стоил любимого хлеба для миллионов украинцев

В последующие годы к заводу присоединили еще одно предприятие, специализировавшееся на ржаных и пшенично-ржаных сортах хлеба. Также открыли цех по производству кондитерских изделий и баранок. Это позволило существенно расширить ассортимент и укрепить позиции на рынке.

Фактически "Салтовский хлебзавод" вошел в корпорацию тогдашнего молодого харьковского бизнесмена Арсена Авакова (эксглавы МВД 2014-2021 гг.). Тогда была увеличена мощность производств и расширена сеть фирменных киосков, писало харьковское СМИ "Объектив".

Знаменитые желто-оранжевые киоски стали неотделимой частью харьковского пейзажа. Они постоянно конкурировали с киосками другого крупного производителя — "Кулиничей". Завод имел непрерывный цикл производства и поставлял продукцию не только в Харьков, но и в другие регионы Украины.

Киоски Харьковского Салтовского завода

Первые серьезные проблемы начались в 2011 году с приходом к власти регионалов. Арсен Аваков, успевший стать заметным политиком и даже побывать в кресле губернатора, оказался в немилости новой власти. В Харьковской области она сосредоточилась в руках Кернеса и Добкина – давних оппонентов Авакова не только в политике, но и в бизнесе.

Как пишет Объектив, имея влияние на правоохранительную систему, они начали масштабное наступление на бизнес-империю эксгубернатора. В отношении него самого было открыто уголовное производство за превышение полномочий при передаче 55 гектаров в пригороде. Подконтрольный Авакову банк "Базис" лишили лицензии НБУ, ТЭЦ-3 и гостиницу "Киевская" вернули в коммунальную собственность без компенсации вложенных средств.

Аваков сбежал в Италию, но перед этим продал газодобывающую компанию "Энергия-95", сеть супермаркетов "Восторг" и "Салтовский хлебзавод". Продаже хлебзавода предшествовали обыски с участием "Беркута", а по управлению завода срочно убрали всю менеджерскую команду.

Новые хозяева – старые проблемы или последнее дыхание легендарного завода

Новыми владельцами стали донецкие бизнесмены из корпорации Lauffer Group Александра Лещинского. В прошлом он являлся бизнес-партнером Рината Ахметова и номинальным нардепом от Партии регионов в 2008-2012 годах. Детали соглашения не разглашались, но можно предположить, что Авакову сделали выгодное предложение.

Продукция Салтовского хлебзавода — фото "Объектив"

В 2015 году запустили процесс ликвидации юридического лица ЗАО "Хлебозавод Салтовский", а затем открыли уголовные производства, что послужило поводом к аресту имущества и других активов предприятия.

В Lauffer Group эти действия назвали рейдерством. Тогдашний директор предприятия Константин Диденко заявлял: "Хлебозавод №3 сейчас захвачен рейдерами".

Во время полномасштабного российского вторжения предприятие, невзирая на постоянные обстрелы, продолжало работать. Завод обеспечивал Харьков и область хлебом, снабжал его ВСУ. Однако финансовые проблемы никуда не делись. В апреле 2024 года начался судебный процесс из-за задолженности завода перед ООО "Торговый дом "Новаагро". Общая сумма долга составила более 2 миллионов гривен.

Хлеб Салтовский, фото — "Объектив"

Сейчас оранжевые киоски преимущественно закрыты, и найти "салтовский" хлеб крайне сложно. Причина не в проигрыше в конкурентной борьбе, а в политических баталиях, которые начались еще в 2011 году и продолжались до последних дней работы завода.

Инфраструктура Салтовского хлебзавода, архивное фото

Сейчас о заводе и его легендарной продукции напоминают только старые фотографии и воспоминания работников.

"Я работала с 90 года. Лет 18. За Проненко вообще классно было. Коллектив хорош. Многие умерли. И водители, и из персонала. Царство им небесное", — пишет на странице завода в Фейсбуке Ирина Антонова.

"Жаль, что развалили хлебзавод и Вместе с ним дружный коллектив! А как все хорошо начиналось", — пишет Денис Половинко.

Светлана Ещенко: "Завод был супер и коллектив супер. Очень жаль".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал историю другого уникального в Украине завода — сюда ехали на работу со всего СССР, а продукцию поставляли даже в ОАЭ.